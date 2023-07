Decisione a sorpresa, nuova avventura per l’allenatore: l’annuncio

Il calcio italiano può salutare ad un altro allenatore importante in vista della prossima stagione: ha ricevuto una telefonata importante.

Il calcio italiano è al centro di un vortice rivoluzionario dovuto alle mosse di calciomercato che possono portare una ventata di super novità. Tanti allenatori hanno deciso di cambiare aria e hanno detto addio alle vecchie dirigenze con cui era terminato il rapporto lavorativo o non c’erano più stimoli per proseguire insieme.

L’Italia è “terreno di caccia” per tanti altri club e campionati che vogliono attirare gli allenatori migliori. Arrivano offerte impossibile da rifiutare anche per gli allenatori che si pensava non potessero mai andare via dal calcio italiano.

Addio al calcio italiano: nuova offerta all’allenatore

Il calcio italiano è invaso da un grosso cambiamento che può portare a novità assolute e anche inaspettate per alcuni aspetti. Tante società hanno deciso di cambiare parte della dirigenza e anche gli allenatori per avviare un nuovo ciclo e provare a far meglio rispetto alle ultime stagioni. Gli stessi tecnici si stanno guardando intorno per sfruttare meglio le occasioni che arrivano da altri club.

La Serie A è li sogno di molti allenatori ma da qualche tempo è anche vero e proprio terreno di caccia per tanti club stranieri che vogliono nomi esperti di calcio italiano per migliorare il valore delle proprie rose e del campionato.

Secondo le ultime notizie dal mercato allenatori, è arrivata una telefonata molto importante per il tecnico che può dire addio definitivamente al calcio italiano.

Prandelli a colloquio con l’Arabia Saudita: le ultime

Cesare Prandelli cerca una nuova avventura in panchina? L’ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, tra le altre, ha detto addio all’ultima panchina nel 2021 (proprio quella Viola) e aveva subito deciso di dire addio al ruolo di allenatore.

Nelle ultime settimane, poi, dall’Arabia Saudita sono arrivate tante telefonate agli allenatori italiani o di scuola italiana e in molti stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di firmare. E anche per Cesare Prandelli è arrivata una telefonata dal Medio Oriente, con una proposta molto allettante che per qualche ora ha fatto barcollare il tecnico lombardo.

Prandelli ha detto di no all’Arabia Saudita. E in realtà ha detto di no a qualsiasi proposta da allenatore: non intende tornare in panchina ad allenare e anche se si presentassero offerte italiane, rifiuterà.

No all’Arabia Saudita: Prandelli vuole un nuovo ruolo

Cesare Prandelli ha declinato la proposta dell’Arabia Saudita: non vuole più allenare. Anche in passato ha rifiutato proposte importanti dalla Serie A e dal resto d’Europa ma questa volta è più certo che mai: intende cambiare ruolo nel calcio.

Prandelli ha affidato a La Gazzetta dello Sport un importante annuncio sul suo futuro, rivelando un contatto recente con l’Arabia Saudita.

“Mi hanno contattato dall’Arabia Saudita ma non torno in panchina. Per il futuro valulterei solo un ruolo da direttore tecnico”.