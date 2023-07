Nervi tesi con il presidente: ora cambia il futuro

Nei grandi club di Serie A ci sono ancora molte situazioni irrisolte che possono cambiare il futuro della società: cosa succede.

Il campionato di Serie A non ha ancora preso il via ma già ci sono tante cose da risolvere per molti club. Le dirigenze hanno deciso di cambiare allenatore prima dell’inizio della stagione per iniziare un nuovo corso e avere a disposizione nuove ideeper migliorare la squadra. Altri allenatori, invece, hanno trovato i giusti compromessi con le società per restare e provare a migliorare gli ultimi anni.

In Serie A ci sono ancora delle questioni da risolvere che stanno portando allo scontro totale tra allenatore e società.

Serie A, scontro allenatore – società: cosa succede

La Serie A sta per prendere il via e tutte le grandi del nostro campionato hanno fissato grandi obiettivi per la nuova stagione. I club italiani si sono messi alla ricerca delle soluzioni giuste per potersi creare una rosa di gran valore e competere ad alti livelli per vincere trofei.

Anche se sembra tutto pronto all’inizio del campionato, non tutto è tranquillo come sembra in Serie A. Ci sono storie tese – e anche tenute “nascoste” – tra presidente e allenatore che possono portare allo scontro totale.

Secondo le ultime indiscrezioni, in Serie A c’è un caso molto particolare che può stravolgere il calcio italiano.

Serie A: nervi tesi in casa Lazio, Sarri furioso

In casa Lazio c’è uno scontro in atto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Il tecnico toscano è riuscito nell’impresa di riportare la squadra in Champions League, pur scendendo in campo con forze ridotte rispetto alle altre big, e ora si aspetta miglioramenti importanti per la sua rosa.

La prima mossa di Lotito è stata la cessione di Sergej Milinkovic-Savic, non ancora rimpiazzato come avrebbe voluto l’allenatore. Poi a far discutere ci sono anche le situazioni legate ai rinnovi di Luis Alberto e Zaccagni che fanno vivere con ansia tecnico e tifosi.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Lotito e Sarri hanno difficoltà a colloquiare trovando un punto di incontro che soddisfi entrambe le parti sul calciomercato. Il presidente è addirittura infastidito dalle richieste di mercato del tecnico che spesso cozzano con le sue e si sta cercando una soluzione.

Sarri infastidito con Lotito: cambia il futuro?

Nei giorni scorsi Sarri ha chiesto un confronto a Lotito ma il presidente non si è presentato e ha preferito volare per qualche giorno in vacanza. Per l’allenatore sono due i nomi su cui puntare: Zielinski e Ricci. Ma per il presidente ci sono altri profili da portare in biancoceleste.

Non sembra dover o poter cambiare il futuro di Sarri alla Lazio, almeno per la prossima stagione. Ma non è neppure da escludere che la “corda” potrebbe spezzarsi tirandola troppo.