Dempsey elogia McKennie: ‘Un Gigante che non si arrende mai, anche alla Juve’. Loda Pochettino per il suo lavoro eccezionale

Un campione che parla chiaro, un allenatore che ricuce una squadra e un centrocampista che regge il peso di una maglia storica: sono fili che si intrecciano e dicono molto del calcio di oggi, dove la voce di chi ha corso e segnato conta ancora.

C’è un piacere semplice nel sentire un ex che non usa giri di parole. Soprattutto quando guarda all’Europa con occhi americani e vede crescere uno dei suoi. È il caso di Clint Dempsey, che osserva Weston McKennie alla Juventus e non si limita ai complimenti di circostanza.

Prima, però, una premessa doverosa. La citazione circolata in queste ore è chiara. L’ex stella USA ha parlato di Mauricio Pochettino come di un tecnico “che ha fatto un lavoro eccezionale, restituendo carattere e fiducia alla squadra. Possiamo fare un percorso storico”. Il contesto preciso dell’intervista non è stato ufficializzato: il virgolettato è riportato ma non associato a un’emittente. Bene tenerlo a mente mentre ascoltiamo il resto.

McKennie, un “gigante” in maglia bianconera

Dempsey su McKennie è andato dritto: un “Gigante che non si arrende mai, anche alla Juve”. Parole pesanti, ma calibrate. Il centrocampista statunitense ha attraversato un anno duro con il prestito al Leeds e una retrocessione che segna. È tornato a Torino, ha abbassato la testa e ha ricominciato a macinare campo.

Alla Juve, McKennie ha ritrovato spazio e dignità tecnica. Ha fatto la spola tra mezzala e esterno a tutta fascia. Ha portato densità, corsa, contrasti. Le sue rimesse laterali lunghe hanno creato situazioni pericolose più di una volta. Ha partecipato alla manovra corta e agli inserimenti profondi. Piccole cose? No: sono dettagli che, sommandosi, danno sostanza a una stagione che ha riportato un trofeo in bacheca.

Questa è la parte spesso invisibile del calcio. Non sempre finisce nei tabellini, ma sposta il tono emotivo di una squadra. Dempsey lo sa. E quando definisce McKennie un “gigante”, premia proprio quella resilienza che fa la differenza tra chi resta e chi va.

Pochettino e il cantiere che ha ritrovato anima

Sul fronte inglese, il discorso tocca Pochettino. Il tecnico argentino ha preso un gruppo giovane e irrequieto e lo ha reso più leggibile. Finale di coppa nazionale, una semifinale nell’altra, una rincorsa in campionato fino all’Europa. Non è retorica: a un certo punto della stagione i Blues hanno infilato una serie di risultati che ha cambiato l’aria nei corridoi di Cobham.

“Ha restituito carattere e fiducia”. È lì il punto. Lavoro quotidiano, pochi slogan. Valorizzazione dei talenti, gestione più serena dei momenti chiave. In Premier League la continuità è tutto. Non sempre arriva subito, ma quando si intravede, si riconosce.

Il “possiamo fare un percorso storico” suona come un invito. A credere che il progetto abbia fondamenta. A pensare che, con una spina dorsale forte, i margini di crescita ci siano davvero. E sì, fa impressione sentirlo da una voce americana: dice che l’Atlantico, oggi, è più corto.

C’è un filo che unisce queste storie. Gli USA non sono più soltanto esportatori di entusiasmo. Portano in Europa giocatori con testa e strumenti. McKennie a Torino, Pulisic e Musah a Milano, Weah di nuovo in bianconero. E allenatori come Pochettino, che sanno rimettere insieme i pezzi quando scricchiolano.

Alla fine resta un’immagine semplice. Un allenamento al tramonto, linee d’ombra sul campo, qualcuno che chiede “ancora un giro?”. È lì che si diventa “giganti”. E tu, la prossima volta che guardi una partita, saprai riconoscerlo al primo pressing vinto o in un passaggio corto fatto bene?