Mondiali: Marsch Elogia i Suoi ‘Eroi Canadesi’, Eustaquio Rivela: ‘Stiamo Scrivendo la Storia’

Una nazionale che si guarda allo specchio e si riconosce: fatica, talento, piccoli gesti che fanno gruppo. Jesse Marsch li chiama i suoi “eroi canadesi”. Stephen Eustaquio, a voce bassa ma ferma, aggiunge: “Stiamo scrivendo la storia”. Il resto lo stanno mettendo il campo e la gente.

C’è un’aria nuova attorno al Canada del calcio. Non è solo entusiasmo. È disciplina. È identità. Con Jesse Marsch in panchina dal 2024, la squadra ha trovato un tono netto: coraggio senza fronzoli, linee corte, scelte semplici. Lui parla spesso di “eroi canadesi”, non come slogan, ma come promessa: ognuno si prende una parte di peso e la porta per il compagno.

Nel gruppo, Stephen Eustaquio fa da bussola. Regista pulito, leadership tranquilla, piedi che alzano il ritmo quando serve. Il suo messaggio, che circola nello spogliatoio e filtra nelle interviste, non è una posa: “Stiamo scrivendo la storia, giochiamo gli uni per gli altri”. Una frase semplice. Ma è in quelle parole che la squadra sembra aver trovato un centro.

I segnali sono concreti. Nelle ultime stagioni i canadesi hanno moltiplicato minuti e responsabilità nei club europei. C’è chi sgomita in Bundesliga, chi stringe i denti in Ligue 1, chi porta esperienza dal Portogallo. Il risultato in campo si vede: letture più rapide, coperture puntuali, meno frenesia nei momenti caldi. Anche le amichevoli del 2024 hanno raccontato qualcosa: un 0-0 prestigioso contro la Francia dopo giorni difficili, e una sconfitta netta con l’Olanda che però ha lasciato dati chiari su cosa correggere. Non favole: lavoro.

Un gruppo che si riconosce

L’idea è questa: correre non per foga, ma per liberare il compagno. Pressare non per “stile”, ma per togliere un tempo all’avversario. Eustaquio tiene il filo. Parla di “equilibrio” e “mutuo soccorso”, concetti asciutti che in campo diventano scivolate pulite, linee di passaggio chiuse, ripartenze verticali. I leader tecnici aiutano, certo. Ma sono i dettagli a fare la differenza: una seconda palla vinta, una diagonale letta al momento giusto, una scelta semplice al 90’. È lì che “giochiamo gli uni per gli altri” smette di essere una citazione e diventa abitudine.

Numeri, tappe, prospettive

La storia recente è corta ma densa. Il Canada è andato ai Mondiali nel 1986 e nel 2022. In Messico non segnò; in Qatar arrivò il primo gol iridato della sua storia, dopo 36 anni di attesa. Nel 2026 tornerà alla Coppa del Mondo da Paese ospitante insieme a Stati Uniti e Messico. Sarà un banco di prova enorme, e anche una vetrina. La rosa resta giovane, con uno zoccolo duro che conosce le notti europee. Eustaquio porta letture e ritmo maturati a Porto; altri aggiungono profondità in corsia, fisicità davanti, personalità dietro. Non tutti i dati su condizione e recuperi sono pubblici, e le scelte finali dipenderanno dalla forma sotto data: qui non ci sono certezze da spacciare.

Marsch insiste su una parola: continuità. Non basta un buon mese. Servono scelte uguali ripetute bene. Il resto lo faranno i dettagli che cambiano una partita: un tackle pulito, una palla ferma ben calciata, un contropiede gestito con freddezza.

Intanto, il paese ascolta. Da Vancouver a Toronto, i bar si riempiono di sciarpe rosse, di accenti diversi, di bambini che ripetono cognomi che ieri non conoscevano. Forse “scrivere la storia” è proprio questo: lasciare tracce che restano. E chissà, quando il fischio inizierà a tremare nell’aria del 2026, quale immagine vorrà farsi ricordare questa squadra: un abbraccio in area, un pallone che scivola in rete, o semplicemente undici maglie che scelgono, ancora una volta, di giocare l’una per l’altra?