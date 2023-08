Decisione a sorpresa, sarà lui il nuovo allenatore: scelta fatta in panchina

La decisione a sorpresa porta al tecnico italiano, a caccia di una nuova avventura da allenatore, dopo la breve parentesi recente.

A sorpresa perché era in attesa probabilmente di una chiamata e che è adesso arrivata, con l’accordo che sarebbe pure già stato trovato con il suo nuovo club.

Affiancando, tra l’altro, una vecchia conoscenza del calcio recente in Italia e in Serie A, considerando quella che è la sua nuova esperienza da collaboratore tecnico. Adesso, da allenatore della Prima Squadra, proverà a riportare il club in alto in classifica, nella sua nuova avventura da allenatore.

Nuova avventura in panchina: scelta fatta, ecco il nuovo allenatore

La scelta in panchina è stata fatta in merito al nuovo allenatore, a seguito dello spazio liberato dal precedente tecnico.

Adesso il club riparte da un nome importante, avendo scelto l’allenatore italiano da affiancare a chi, dopo essersi ritirato, ha scelto di lavorare nello staff del club che trova ora il tecnico italiano.

Memushaj, vecchia conoscenza del Pescara, accoglierà Luigi Di Biagio nel ruolo di nuovo allenatore in Albania. Precisamente alla Dinamo Tirana, società albanese che ha trovato un accordo con lui per l’imminente stagione.

Di Biagio alla Dinamo Tirana: scelta fatta in panchina

C’è l’accordo tra la Dinamo Tirana e Luigi Di Biagio. L’ex tecnico dell’Under 21 della Nazionale – tra le altre esperienze vissute in panchina – riparte dunque dall’Albania secondo quella che è la notizia riportata dai colleghi di Tuttomercatoweb. Dopo l’annuncio ufficiale da parte del club albanese che ha comunicato la separazione con Dritan Mehmeti, renderà ufficiale poi anche l’approdo di Gigi Di Biagio come nuovo allenatore della Dinamo Tirana.

Di Biagio riparte dall’Albania: con lui Memushaj, il suo ruolo

Ripartirà dall’Albania l’ex tecnico della SPAL che, a Ferrara, ha vissuto l’ultima avventura da allenatore prima di essere parte del team di DAZN, come commentatore tecnico ed ospite delle trasmissioni legate al calcio in Serie A.

Ripartirà dall’Albania con una vecchia conoscenza del calcio nostrano perché, l’ex calciatore e allenatore del Pescara – ha guidato le formazioni giovanili del club abruzzese -, Ledian Memushaj, sarà il suo vice allenatore al club della Dinamo Tirana. L’obiettivo del club, con Di Biagio in panchina, sarà quello di puntare ai vertici del calcio albanese.