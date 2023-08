FIGC, deferimento e penalizzazione al club: c’è la sentenza

L’avvocato ha difeso il club fino alla fine, la sentenza è arrivata in merito al deferimento e alla penalizzazione inflitta alla società.

Dopo i fatti in Serie A della scorsa stagione, che hanno visto protagonista la Juventus protagonista sul caso stipendi – che ha portato poi anche all’esclusione dalla Uefa Conference League – c’è un altro club coinvolto in tali vicende, slegate ovviamente dai bianconeri.

La sentenza porta alla penalizzazione e c’è una decisione in merito al deferimento con il BDL Studio protagonista in Tribunale per quelle che sono le vicende del club. Ecco, di seguito, cos’è successo quest’oggi.

FIGC, sentenza sul deferimento: c’è la penalizzazione al club, la decisione

C’è una decisione che riguarda il deferimento per uno dei club storici italiani, protagonista nell’ultima stagione in Serie A per quella che è stata la vicenda sugli stipendi e che ha portato alla pesantissima penalizzazione.

Una penalizzazione che si protrarrà poi in quella che è la stagione alle porte, col campionato italiano che sta per iniziare. Perché, già deciso, sono ben due i punti di penalizzazione, con il campionato che comincerà col “meno” davanti in classifica per uno dei club che ha voglia di competere ai vertici, per la riammissione al campionato di Serie A.

In Serie B, infatti, la Sampdoria partirà con due punti di penalizzazione. Il campionato 2023/2024 vedrà Pirlo e i suoi calciatori lottare per la promozione, ma oggi c’è stata una nuova sentenza sugli stipendi. La Sampdoria, in ogni caso, non è stata deferita. Il club, su questo, l’ha spuntata.

Sampdoria, il club la spunta: l’avvocato Romei ce l’ha fatta

Ha vinto la difesa della Sampdoria, nella sentenza venuta fuori sul mancato deferimento. Al centro delle questioni, tiene banco in Tribunale il caso legato agli stipendi. Antonio Romei, con il suo BDL Studio, ha vinto sul deferimento che non ci sarà ai danni della Sampdoria. Non può essere sanzionata, appunto, per il mancato pagamento degli stipendi entro lo scorso 30 maggio 2023. A fare la differenza è stata la presenza dei soldi sul conto bancario.

La Sampdoria evita i guai: cosa succede ora con la penalizzazione

La Sampdoria dunque ripartirà solo dai due punti di penalizzazione, non ci saranno ulteriori scenari in negativo che riguardano il club blucerchiato. La Samp di Pirlo, infatti, può lavorare serenamente e cercare di recuperare quanto prima i due punti in meno sulle altre, andando a giocarsi le proprie chance di promozione nell’immediato.