Adesso ci siamo davvero: Donnarumma alla Juve

Potrebbe davvero essere questa la volta buona per Donnarumma alla Juve: in caso di addio di Szczesny i bianconeri si lancerebbero su Gigio.

Un paio d’anni fa, quando Donnarumma decise di non rinnovare il suo contratto con il Milan e di lasciare i rossoneri a parametro zero, in molti erano convinti che il portierone di Castellammare di Stabia sarebbe approdato alla Juventus.

I bianconeri, nel corso della loro lunga storia, hanno quasi sempre avuto portieri di grandissimo spessore, alcuni diventati poi delle vere e proprie leggende. Basti pensare a Zoff e Buffon, ma anche a Peruzzi e Tacconi, fino ad arrivare a Gianpiero Combi, eroe della Juventus dei cinque scudetti consecutivi negli anni ’30.

Donnarumma non è andato alla Juve, bensì al Paris Saint-Germain, dove ha dovuto fare i conti per un anno con la concorrenza di Keylor Navas prima di poter conquistare i gradi di titolare. Madama ha deciso di non affondare il colpo per non rinunciare a uno dei suoi due portieri, Szczesny e Perin, su cui Allegri fa molto affidamento. Tuttavia, l’impressione degli esperti è che possa accadere qualcosa in questo calciomercato estivo.

Sono soprattutto due le situazioni che fanno riavvicinare di nuovo Donnarumma alla Juventus. La prima è l’arrivo di Luis Enrique sulla panchina del Paris Saint-Germain: il tecnico spagnolo è uno che predilige il gioco dal basso e ha pertanto bisogno di un estremo difensore molto bravo con la palla tra i piedi.

Donnarumma alla Juventus: i rumors scatenano i tifosi

Questa caratteristica non sembra essere esattamente tra le principali di Donnarumma, che in passato si è lasciato andare a qualche grave errore in disimpegno (in particolare contro il Real Madrid in Champions League). Oltre a ciò, la Juventus deve necessariamente farsi trovare pronta in caso di addio di Wojciech Szczęsny. Il portiere polacco è ancora un obiettivo del Bayern Monaco, specialmente in caso di trasferimento di Sommer all’Inter.

Madama valuta Szczesny tra i 10 e i 15 milioni di euro: un prezzo che i bavaresi reputano accettabile. Se il portiere ex Roma verrà davvero ceduto i bianconeri si lancerebbero su Donnarumma. Ne è convinto anche il giornalista Bruno Longhi, che in un tweet ha ribadito le intenzioni di Giuntoli e della dirigenza juventina.

Donnarumma ha un contratto fino al 2026 con il PSG, pertanto la Juve potrebbe provare a prendere il 24enne con la formula del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. Dovrà però accettare uno stipendio più basso di quello percepito a Parigi (10 milioni di euro più 2 di bonus).