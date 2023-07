Diprè chiama Allegri: si spaccia per un altro, la telefonata è virale

Il personaggio del web Andrea Diprè telefona all’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Attraverso un video postato su TikTok da parte del personaggio pubblico, viene fuori la telefonata tra i due. Non è chiaro come Andrea Diprè sia venuto in possesso del numero di cellulare dell’allenatore della Juventus, finito spesso al centro delle critiche da parte della stessa tifoseria bianconera.

All’interno della telefonata, una domanda ben precisa riguardo il futuro della Juventus e della sua squadra. Il video è presto diventato virale, con gli utenti che si sono scatenati tra i commenti.

Dirpè telefona Allegri: il contenuto della telefonata è virale

Chiamata resa pubblica, attraverso i canali ufficiali di Andrea Diprè. Il personaggio del web, diventato virale nell’ultimo decennio, ha reso pubblica la telefonata con Max Allegri, all’interno della quale è stata fatta una domanda chiara in merito al futuro della Juventus.

Allegri, sorpreso dalla voce in chiamata, ha risposto a stento come si nota nel video pubblicato da Andrea Diprè che, in occasione dello stesso video, ha finto di essere un’altra persona, facendo restare di stucco lo stesso tecnico della Juve.

Con addosso una maglia della Fiorentina, Andrea Diprè ha telefonato Massimiliano Allegri. In contatto col tecnico della Juve, ha pubblicato il video che in rete è diventato presto virale.

Diprè si finge l’avvocato della Fiorentina e chiama Allegri: il contenuto della chiamata

Si è finto avvocato della Fiorentina, Andrea Diprè, lasciando quasi senza parole Massimiliano Allegri.

I contenuti della chiamata sono stati rivelati pubblicamente, con Diprè che all’interno del video imita il dialetto toscano, rivolgendosi all’allenatore della Juventus: “Allegri, pronto? Prendete Lukaku e vendete Vlahovic?”

Il tecnico della Juve chiede allo stesso Diprè di chi si nascondesse dietro la telefonata, con lui stesso che si è finto avvocato della Fiorentina. Il video è presto diventato virale, con Allegri che ha staccato poi la telefonata.

Diprè chiama Allegri per il caso Vlahovic-Lukaku: cosa c’è di vero

La telefonata tra Diprè e Allegri è diventata virale, con il tema caldo legato al caso Lukaku con Vlahovic. Perché quest’ultimo potrebbe dire addio ai bianconeri, ma non secondo le ultime notizie che arrivano da Torino. A restare senza squadra potrebbe essere Lukaku che, dopo quella che risulta essere una “strategia di disturbo”, si ritroverebbe così senza Inter e senza Juventus. I bianconeri, mettendosi nella trattativa tra Inter e Lukaku, avrebbe rovinato così i piani dei rivali. E adesso, le cose con Vlahovic, potrebbero essere cambiate attraverso la permanenza del serbo in bianconero. E intanto, Lukaku, è un’idea per i club dell’Arabia Saudita.