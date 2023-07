Ma quale Juve, De Laurentiis scatenato: si chiude col Napoli

Ci sarebbero buone speranze di vederlo in azzurro, il club di De Laurentiis prepara l’affondo e lo toglie alla Juventus.

Rivalità anche nel calciomercato tra Napoli e Juventus che ovviamente provano a portare acqua al proprio mulino ed acquistare i calciatori migliori per puntare allo scudetto. Per ora sulla nuova maglia lo hanno gli azzurri, che vorrebbero fare ovviamente il bis, ma ci sono diverse big a volerglielo impedire. Tra cui, naturalmente, proprio i bianconeri, che per riuscirci hanno soffiato al Napoli il direttore sportivo.

Le operazioni di mercato per i piemontesi sono dirette da Cristiano Giuntoli, forse per questo gli azzurri ci troverebbero un gusto maggiore adesso ad arrivare più in alto dei bianconeri. Per farlo per adesso non ci sarebbe tanto da modificare, soprattutto con Victor Osimhen che sembrerebbe poter restare. Portare a casa l’obiettivo di mercato della stessa Juve però, semplificherebbe ancor di più le cose.

Un calciatore che non solo non andrebbe a rafforzare quindi una rivale diretta, ma addirittura che completerebbe la già ricca rosa Partenopea. Questa l’ultima idea che sarebbe venuta al Ds del Napoli Meluso ed ad Aurelio De Laurentiis. Visto l’addio ufficiale di Kim Min-jae agli azzurri, sarà facile indovinare in che ruolo giochi il calciatore che i napoletani vorrebbero sottrarre alla Vecchia Signora.

Addio Juve, un big va al Napoli

Un difensore centrale e di quelli molto fisici e bravi di testa, proprio come Kim. Sembrerebbe infatti che nelle ultime ore il Napoli abbia messo nel mirino Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda. Difensore greco di 25 anni, i tedeschi lo hanno acquistato dall’Arsenal nel luglio 2022. Il classe ’97 però era già in prestito ai Die Schwaben con cui ha terminato il terzo anno consecutivo da titolare.

Ci sarebbe davvero molta concorrenza soprattutto perché oltre ad essere un calciatore molto affidabile, il greco vede un prezzo del cartellino non insormontabile per averlo. Il valore di mercato è di 15 milioni di euro ed infatti pare che ci abbia pensato anche l’Inter e che ora richieda informazioni su di lui anche l’Eintracht Francoforte.

Difensore centrale alto 194 centimetri, Mavropanos ha anche uno spiccato senso del gol. Al suo primo anno con lo Stoccarda non ne realizzò per poi metterne a segno ben 5 alla seconda stagione. L’ultima invece si è conclusa con altre 2 reti in 30 presenze tra campionato e coppe.

Il Napoli potrebbe avere un vantaggio ora sulla Juve per il centrale nato ad Atene. I bianconeri infatti non hanno ancora piazzato Leonardo Bonucci ed Alex Sandro mentre gli azzurri hanno già la casella vuota lasciata da Kim.