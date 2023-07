Diritti Tv Serie A 2024: partite in chiaro, ecco dove si vedranno

E’ caos più totale riguardo i diritti tv Serie A dei prossimi anni, ci sono novità riguardo le partite di campionato visibili in chiaro e quelle a pagamento.

Adesso ci sono degli aggiornamenti riguardo quello che potrebbe accadere da un momento all’altro in vista delle prossime stagioni. Arriva la svolta per conto di quello che accadrà in merito ai diritti delle tv.

Una situazione particolare, perché si va verso un accordo più lungo di quelli recenti e per questo motivo potrebbe arrivare la clamorosa svolta che cambierebbe in maniera importante il futuro del campionato italiano.

Diritti Tv Serie A: partite in chiaro, la svolta

Tante polemiche riguardo i diritti tv di Serie A di questi anni, perché l’ultimo triennio è stato gestito da Dazn che ha avuto tante critiche per la visione delle partite di calcio italiano che hanno avuto diversi problemi. Tanti tifosi hanno riscontrato problemi e criticato l’azienda per quanto accaduto in molte gare anche le più importanti che non avevano una visione di qualità o addirittura le immagini bloccate che non permettevano di vedere la partita per gran parte dei minuti o l’intera durata dei match.

Per questo motivo ora ci sono delle possibilità che per il futuro non sarà ancora Dazn a trasmettere le partite. Molto dipenderà chiaramente dalle offerte che arriveranno, ma le prime offerte ufficiali da parte di Dazn e Sky sono state rifiutate dalla Lega Serie A. Ora arrivano delle novità che possono portare ad un cambiamento molto importante.

Per questo motivo ora si valuta un possibile e clamoroso accordo che potrebbe portare la Serie A ad avere le partite in chiaro per tutto il campionato con la nuova firma dei diritti tv di Serie A.

Diritti Tv Serie A 2024 29: cambia tutto

Proprio nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro per quanto riguardo la trattative per i diritti tv della Serie A dopo la fumata grigia dei giorni scorsi. Previsto l’incontro che potrebbe cambiare tutto in vista del futuro. Si tratta dei Diritti Tv Serie A 2024 29 con De Siervo che incontrerà DAZN, Sky e Mediaset per provare ad arrivare ad un’intesa.

L’obiettivo realistico è quello di arrivare a 900 milioni di euro all’anno, con la reale possibilità di avere una divisione per i diritti tv Serie A dei prossimi 5 anni che potrebbe essere la seguente:

sei partite in esclusiva per DAZN;

tre partite in coesclusiva tra DAZN e Sky;

una partita in chiaro su Mediaset (poi trasmessa su Italia 1).

Diritti Tv Serie A: le scadenze

Per quanto riguarda le scadenze dei diritti tv Serie A il 14 luglio ci sarà invece una nuova assemblea, perché il 13 luglio scade il termine per le offerte per la Coppa Italia.