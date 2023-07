Caos Fiorentina, società infuriata: “Non metteremo più un euro”

Scoppia il caos in casa Fiorentina per una questione delicata che ora fa andare su tutte le furie la società. Arrivano le dichiarazioni ufficiali che spaventano i tifosi viola.

La vicenda sembra essere più complicata del previsto, tanto che è stata la stessa società ad esporsi e chiarire in maniera definitiva la situazione in vista della prossima stagione e del futuro.

Il club viola quest’anno ha chiuso con un ottavo posto in Serie A e due finali perse tra Coppa Italia e Conference League, un progetto, quello della Fiorentina, che sembra in rampa di lancio ma che ha subito una frenata importante.

Nuovo stadio Fiorentina: lo sfogo di Barone

E’ stato direttamente il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che ha palato in una lunga intervista a La Repubblica dell’edizione di Firenze riguardo il tema stadio Fiorentina. Queste alcune delle parole di Barone con il duro sfogo dopo che il Comune ha messo più di una volta i bastoni fra le ruote a Commisso e la Fiorentina:

“Il capitolo stadio per noi è chiuso e non si riaprirà più. Continueremo a giocare allo stadio Franchi. Andando a giocare al Padovani la Fiorentina rischia di perdere più di 10 milioni all’anno. Questo non possiamo permettercelo. La Fiorentina non metterà neanche un euro. Neanche sul progetto dello stadio Franchi. Mi dispiace dirlo per il rapporto che ho con il sindaco Nardella, vedo solo nubi”.