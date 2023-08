Dramma nel calcio: muore tragicamente il calciatore

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio internazionale: un giovane calciatore è morto in circostanze assurde.

Ancora una volta il mondo del calcio è sconvolto da una tragedia incredibile. Un giovane calciatore, ancora nel pieno della propria carriera, è morto improvvisamente negli scorsi giorni. Un dramma reso ancora più incredibile dal modo in cui si è consumata la sfortunata tragedia. Nel suo caso non c’entra infatti il calcio. Non si è sentito male, come alcuni colleghi, mentre era sul campo. Non ha dovuto lottare contro una tremenda malattia, congenita o meno. Semplicemente è stato ucciso in una maniera terribile. Si è trattato di un incidente, ma questo non fa che rendere ancora più tremendo questo dramma capace di lasciare senza parole un intero paese.

Purtroppo alle tragedie, nel mondo del calcio e dello sport più in generale, siamo quasi abituati. Capita sempre più spesso di dover dire addio a giocatori più o meno affermati, per motivi sempre differenti. E questo anche perché il calcio, come molti altri sport, è diventato popolare a ogni latitudine e si gioca anche lì dove non esisterebbero le condizioni più adatte, o dove anche solo allontanarsi dal campo di gioco può diventare un fattore di rischio.

Lo ha imparato a sue spese uno sfortunato giocatore, ucciso in maniera efferata solo per essere entrato in acqua per cercare un po’ di refrigerio in una giornata particolarmente calda. Una storia assurda, degna del copione di un film, ma purtroppo accaduta nella realtà.

Morto un calciatore: incidente tragico in Costa Rica

Il protagonista di questa vicenda davvero incredibile è stato, suo malgrado, Jesus Alberto Lopez Ortiz, calciatore ventinovenne della squadra amatoriale del Deportivo Río Cañas, formazione della provincia di Guanacaste, in Costa Rica. Conosciuto da tutti come Chucho, il giovane calciatore durante una giornata molto calda aveva deciso di cercare un po’ di frescura nelle acque del fiume che dà il nome alla sua squadra. Ma non si era reso conto che nascosto tra le acque c’era in quel momento anche un animale decisamente poco felice di condividere quel posto con lui.