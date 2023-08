Calciomercato Serie A, colpo dal Barcellona: affare ad un passo

La Serie A è sicuramente uno dei campionati più attivi in questo calciomercato, anche perché i club italiano si stanno rendendo protagonisti con interessanti ed allo stesso tempo importanti colpi in entrata, che senza ombra di dubbio stanno andando a rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

L’impressione è che quanto fatto vedere sino ad ora sia stato solo un assaggio di quello che effettivamente potrebbe accadere da qui a fine agosto, visto che per questo mese sono attese altre importanti operazioni di mercato.

Una di queste potrebbe addirittura andare in porto già nei prossimi giorni, visto che una big di Serie A sarebbe ad un passo dal chiudere un super colpo dal Barcellona di Xavi.

Calciomercato Serie A, colpo dal Barcellona: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro del giocatore del Barcellona in questo calciomercato, che a quanto pare sarebbe ad un passo dal lasciare il club blaugrana per trasferirsi in Serie A.

Ai margini del progetto tecnico di Xavi, il ragazzo nel corso di queste prime settimane di stagione ha preso atto della sua posizione e valutato la possibilità di lasciare il Barcellona già da quest’estate. L’addio pare essere la soluzione migliore per le parti, che dopo anni fianco a fianco sono pronti a separarsi dato che non ci sono più i margini per continuare insieme. Essendo un giocatore di un certo calibro, il suo nome è stato accostato a diversi club nel corso di questo calciomercato, ma a quanto pare la destinazione più concreta al momento parrebbe essere la Serie A, visto che una big italiana avrebbe contattato proprio nelle scorse ore il Barcellona per chiudere informazioni sul ragazzo.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per andare a completare e rinforzare il reparto difensivo di Stefano Pioli in questo calciomercato, il Milan avrebbe per l’appunto pensato a Clement Lenglet del Barcellona.

Calciomercato Milan, occhi su Lenglet: le richieste del Barça

Sfruttando il fatto che Lenglet sia oramai ai margini del progetto tecnico Xavi, il Milan potrebbe provare a portare in Serie A il difensore francese per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli.

Al momento, però, nulla di concreto sembrerebbe essere stato ancora registrato, anche se il Barcellona si sarebbe dimostrata favorevole a cedere senza fronzoli Lenglet fissandone anche il prezzo del cartellino. Stando alle ultime notizie, infatti, per lasciar partire l’ex Tottenham Laporta chiede almeno 10 milioni di euro, cifra irrisoria rispetto al reale valore del giocatore, che va però a bilanciare l’importate stipendio, da circa 6 milioni di euro, che il francese percepisce in Spagna.

Milan-Lengle: tutta la verità su quest’operazione

Da poco più di 24 ore è stato accostato il nome di Clement Lenglet al Milan, giocatore che per caratteristiche ed esperienza potrebbe risultar essere molto ultime alla causa rossonera. Stando a Matteo Moretto, però, nonostante il sondaggio fatto per il francese, il Diavolo non parerebbe essere al momento intenzionato ad affondare il colpo per Lenglet, causa gli alti costi che comporterebbe quest’operazione.