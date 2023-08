Dusan d’Arabia: una voce clamorosa scuote il mondo Juve

Incredibile il retroscena emerso a proposito di un possibile approdo di Dusan Vlahovic nella Saudi Pro League: cosa è accaduto

Non si fa che parlare, da ormai diverse settimane, della volontà/ necessità della Juve di vendere Dusan Vlahovic, il centravanti serbo arrivato nel gennaio del 2022 dalla Fiorentina per qualcosa come 80 milioni di euro.

Il rendimento dell’ultima stagione, il rapporto non propriamente idilliaco con Allegri ma anche le stringenti necessità di bilancio hanno portato ad una situazione inverosimile fino a qualche mese fa.

‘Approfittando’ della volontà del tecnico Allegri di avere al centro dell’attacco un giocatore avente le caratteristiche di Romelu Lukaku, la dirigenza, con Cristiano Giuntoli in testa, è impegnata da diverso tempo a formalizzare uno scambio che porterebbe Big Rom a Torino e l’attaccante slavo a Londra.

Stanti le conclamate difficoltà di far quadrare il cerchio in siffatta maniera, la priorità resta quella di fare cassa con la cessione di Vlahovic, per poi impegnarsi a fondo per tesserare il belga. Finora le intenzioni della Vecchia Signora sono state stroncate dall’assenza di un’offerta, per il cartellino dell’ex Viola, rispondente alle attese. Almeno 75 milioni, altrimenti non se ne fa nulla. E nulla infatti è stato finora concretizzato.

Vlahovic, il retroscena che non ti aspetti: il ruolo di Neymar

Nelle ultime ore è però spuntato un retroscena che ha rivelato come il numero 9 bianconero sia stato davvero vicino ad un trasferimento clamoroso. L’esclusiva, riportata da Calciomercato.it, ha svelato che l’Al Hilal, la stessa società saudita che aveva già saccheggiato il Vecchio Continente con gli arrivi di gente come Ruben Neves, Koulibaly, Kante e Milinkovic-Savic, aveva fatto un’offerta al club bianconero. Condita dal solito ‘scandaloso’ ingaggio per il calciatore serbo. La dirigenza piemontese si era mostrata incline alla proposta saudita, poi è accaduto qualcosa che ha fatto naufragare il tutto.

Avendo visto la possibilità di tesserare il ‘ribelle’ Neymar, che praticamente si era messo fuori rosa quasi autonomamente al PSG, l’Al Hilal ha virato sul brasiliano. Riuscendo in men che non si dica a chiudere l’accordo sia col club transalpino che col campione ex Barça.

Se non si fosse materializzata la possibilità Neymar, forse ora Vlahovic sarebbe un giocatore dell’Al Hilal, sebbene manchino conferme sulla volontà dell’attaccante di accettare una simile destinazione. Svanita dunque la cessione finanziata dai sonanti petroldollari, la Juve resta in attesa di cambiare il suo attaccante. Il tempo però passa inesorabilmente, rendendo sempre più complicata la realizzazione del disegno di Giuntoli.