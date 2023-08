Inter, intreccio con Maguire: ecco il nuovo difensore per Inzaghi

Harry Maguire ha deciso il suo futuro, adesso Inzaghi può trovare il suo nuovo difensore per l’Inter.

Sono giorni caldi in casa Inter, per quando riguarda il calciomercato che lo vede protagonista. L’infortunio di Timber all’Arsenal ha complicato e non poco le cose per quanto riguarda Tomiyasu che sarebbe stato perfetto per la difesa a tre di Inzaghi, ma giocando da esterno difensivo coi Gunners, adesso Arteta sta rivalutando la sua posizione in campo.

Sempre dalla Premier League però arrivano novità importanti dal Manchester United, con Harry Maguire che ha sempre rappresentato un’idea low cost per il futuro anche all’Inter. Ma proprio attraverso la decisione di Maguire che si aprirebbe l’intreccio, a sorpresa, che andrebbe a favore dei nerazzurri. Dall’Inghilterra hanno spiegato quello che è lo scenario in casa Inter.

Calciomercato Inter, intreccio grazie a Maguire: ecco il nuovo difensore

Grazie ad Harry Maguire, il calciomercato dell’Inter, potrebbe subire degli stravolgimenti. A pochi giorni dall’inizio del campionato con esordio contro il Monza che sarà di Danilo D’Ambrosio, ex nerazzurro che ha lasciato un posto vuoto nella difesa a tre dei nerazzurri, che ora dovrà essere colmato con un nuovo acquisto, che Inzaghi vuole impiegare come nuovo titolare del proprio organico.

Dall’estero svelano la decisione di Maguire di restare al Manchester United e, con la stessa, la possibilità da parte dell’Inter di prendere un nuovo difensore centrale, con l’intreccio che viene fuori come spiegato dai media britannici nel corso di questo pomeriggio.

Maguire resta al Manchester United e salta, di conseguenza, l’acquisto di Pavard: il francese, adesso, potrebbe finire all’Inter. Marotta e Ausilio potrebbero approfittarne, andando dritti sul colpo che vede protagonista il francese, in uscita dal Bayern Monaco.

Mercato Inter, Pavard in nerazzurro grazie a Maguire: la notizia

Secondo i colleghi di Sky Sports UK, Benjamin Pavard potrebbe diventare il nuovo difensore dell’Inter. Il motivo è legato all’addio sempre più concreto come ipotesi di calciomercato, dal Bayern Monaco, che cerca così di liberarsi del suo cartellino. E soprattutto, il mancato spazio al Manchester United, che deve risolvere la situazione complessa con Maguire.

Il giocatore francese non rinnoverà i propri accordi, in scadenza nel prossimo 30 giugno 2024. Tra un anno dunque, la scadenza del contratto e, per evitare di perderlo appunto a zero, il Bayern Monaco potrebbe calare le proprie pretese economiche, favorendo l’Inter.

Ultime Inter, colpo Pavard: le cifre

I soldi risparmiati sul colpo Samardzic che è praticamente saltato, potrebbero essere investiti su Pavard. Inzaghi ha voglia di trovare un nuovo difensore e di livello importante e Pavard sarebbe perfetto per la sua difesa a tre. Inoltre, il valore di mercato enorme, si sarebbe ora abbassato secondo le stesse richieste del Bayern Monaco: l’Inter vuole chiudere a 10-15 milioni, il Bayern continua a chiederne 25, ma può ammorbidirsi sull’operazione.