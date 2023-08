Tegola Atalanta, subito infortunio: Gasperini in ansia

Non arrivano di certo buone notizie dalle parti di Zingonia per i tifosi dell’Atalanta, dato che a pochi giorni dall’inizio del campionato la formazione di Gasperini ha registrato un infortunio abbastanza importante.

Il tecnico della Dea, infatti, confrontandosi con il suo staff medico, si è immediatamente reso conto della gravità della situazione, immaginando tutti i più drastici scenari da qui alle prossime settimane. La realtà dei fatti è che, per l’appunto, la preoccupazione di Gasperini ha un fondo logico, anche perché dall’infermerie le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Addirittura, stando alle ultime notizie, il giocatore potrebbe saltare l’esordio in campionato con la maglia dell’Atalanta, ed anche qualche partita a seguire, a causa proprio di questo infortunio che verrà inevitabilmente rivalutato nelle prossime ore, anche con l’obiettivo di offrire un quadro completo della situazione a Gasperini.

Subito infortunio in casa Atalanta: Gasperini in ansia

Pessime notizie arrivano per Gasperini e tutti i tifosi dell’Atalanta a pochissimi giorni dall’inizio del campionato. Stando alle ultime da Zingonia, infatti, uno dei giocatori più attesi della Dea è infatti andato immediatamente k.o. a causa di un infortunio che non fa presagire nulla di buono.

Ovviamente nei prossimi giorni il ragazzo si sottoporrà ad una serie di esami strumentali volti a conoscere la reale entità del problema, ma sin dalla prima riunione con il suo staff medico Gasperini ha capito che c’è il serio rischio di perdere il giocatore per diverso tempo. Fasciarsi la testa ancor prima di farsi male non è sicuramente la soluzione migliore, ma la realtà dei fatti è che questo infortunio potrebbe davvero tenere fermo ai box la stella di questa Atalanta per diverso tempo.

Stando dunque a quanto riportato da fantacalcio.it, la Dea di Gasperini deve immediatamente fare i conti con i problemi fisici del nuovo arrivato El Bilal Touré, vittima di un infortunio che ad oggi mette a serio repentaglio la sua presenza alla prima di campionato dell’Atalanta contro il Sassuolo.

Atalanta, Touré rischia di saltare la prima per infortunio: le condizioni

Pronti, via, subito problemi in casa Atalanta. Il primo ad essere andato ko è stato addirittura il nuovo acquisito El Bilal Touré, il quale addirittura rischierebbe di rimanere fermo ai box per diverso tempo a causa di questo infortunio.

Più precisamente, stando a quanto riportato da fantacalcio.it, l’attaccante maliamo ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra, motivo per cui non è sceso oggi in campo nell’allenamento a porte chiude dell’Atalanta contro l’U23. L’entità del problema verrà rivaluta nelle prossime ore con specifici esami strumentali, ma come anticipato già prima, ad oggi rischia seriamente di slittare l’esordio di El Bilal Touré con la maglia dell’Atalanta.

El Bilal out: cambiano i piani di mercato della Dea?

Con l’infortunio di El Bilal Touré rischiano di cambiare i piani di mercato dell’Atalanta? Assolutamente no. Salvo incredibili colpi di scena, l’attaccante maliamo tornerà a disposizione di Giampiero Gasperini già settimana prossima, e questo non farà altro che slittare semplicemente gli addii di Zapata e Muriel alla settimana seguente, dato che il tecnico della Dea potrebbe decidere di convocarli entrambi all’esordio contro il Sassuolo per avere un’alternativa in più lì davanti in attesa di Touré.