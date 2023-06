Dybala cambia il futuro: è il primo colpo di calciomercato

Paulo Dybala ha deciso il suo futuro e ha sbaragliato tutte le carte in tavola: è lui il primo colpo di calciomercato.

La Joya è già al centro di numerose voci da diverso tempo e ora ha gli occhi tutto il mondo puntati su di lui. La situazione è in continuo divenire e presto saranno anche ufficiali gli aggiornamenti e le nuove decisioni su come e dove continuerà la sua carriera.

Paulo Dybala e la Roma sono in bilico. L’attaccante argentino è diventato subito decisivo e fondamentale per la squadra di José Mourinho. Nei prossimi giorni ci saranno incontri importanti con i suoi agenti per determinare ufficialmente il suo futuro.

Calciomercato Roma: cambia il futuro di Paulo Dybala

Paulo Dybala sta decidendo in queste ore il suo futuro. La Joya è stato fondamentale per la squadra di José Mourinho per raggiungere gli obiettivi della scorsa stagione. Ha subito stabilito un rapporto straordinario con lo Special One e il loro futuro è, in un certo senso, collegato. Lo ha convinto proprio il portoghese a scegliere il progetto Roma e ora va deciso dove giocherà nella prossima stagione.

La Roma vuole godersi ancora Paulo Dybala. L’argentino ja vissuto una stagione molto particolare dal punto di vista personale, visto che in più occasioni ha saltato partite importanti a causa dei soliti problemi fisici che lo seguono da anni.

Dall’Arabia Saudita stanno arrivando interessi concreti per Paulo Dybala e presto potrebbero trasformarsi in offerte vere e proprie.

Roma, Dybala vuole restare: serve il rinnovo del contratto

Paulo Dybala vuole la Roma. Il talento argentino ha trovato una seconda “giovinezza” e con Mourinho è riuscito a stabilire un rapporto straordinario che gli ha permesso di decidere di restare in giallorosso anche per la prossima stagione.

La Roma sta valutando il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. La sua situazione contrattuale è nota da tempo e potrebbe essere pericolosa per il futuro. I giallorossi vogliono trattenerlo e per farlo dovranno necessariamente rinnovare l’accordo firmato la scorsa estate. La Roma non può fare a meno di Paulo Dybala ma tutto può cambiare nella sessione di calciomercato estiva. La Joya non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro e intanto i top club europei e i sauditi ci provano.

Per restare alla Roma Dybala deve firmare un rinnovo da 6 milioni di euro a stagione. I Friedkin dovranno fare uno sforzo economico importante per trattenere il fantasista argentino.