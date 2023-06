Calciomercato, bomba Leao: addio Milan, pagano la clausola

Nonostante il rinnovo e le parole d’amore -eterno- dedicate al Milan durante il ritiro col Portogallo, Rafael Leao potrebbe clamorosamente non vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Una big d’Europa, infatti, sarebbe decisa a strappare il portoghese al Milan, mettendo a segno un’operazione dalle cifre incredibili ma, soprattutto, irrinunciabili.

Stando alle ultime notizie, infatti, la società sarebbe disposta a pagare la clausola rescissoria da 175 milioni di euro presente nel contratto di Leao per chiudere immediatamente la pratica, senza neanche sedersi al tavolo e trattare col Milan. I prossimi giorni, dunque, in quel di Via Aldo Rossi 4 potrebbero registrarsi importanti movimenti in uscita, che potrebbero ancora di più riscaldare gli animi nell’ambiente milanista.

Calciomercato Millan, bomba Leao: lo vuole una big

Il rinnovo di Rafael Leao aveva fatto letteralmente sognare i tifosi del Milan, che mai si sarebbero aspettati un’epilogo del genere per una delle telenovele più lunghe di calciomercato mai vissute dalle parti di Via Aldo Rossi. La volontà di giocatore e società di continuare insieme ha avuto la meglio, anche difronte a cifre spropositate provenienti dall’estero, ma ad un mese dalla firma sui contratti l’impressione è che le carte in tavola siano leggermente cambiate.

Stando alle ultime notizie, infatti, la permanenza al Milan di Rafael Leao non è poi più così tanto sicura, anche perché sul talento portoghese avrebbe posato gli occhi una delle squadre più affascinanti e potenti dell’intero panorama calcistico europeo. Questo potrebbe stravolgere i piani di mercato dei rossoneri che, comunque, per lasciar partire il loro -prossimo- numero 10 non hanno alcuna intenzione di trattare. Per portare via Leao dal Milan c’è bisogno di pagare la clausola da 175 milioni presente nel suo contratto, cifre assurde che però non impensieriscono il club in questione, che sarebbe dunque disposto a farlo pur di chiudere il colpo dell’estate.

Stando infatti a quanto riportato da Milan Space, in questo calciomercato il Paris Saint Germain sarebbe pronto a puntare forte su Rafael Leao per rinforzare il reparto offensivo parigino. L’arrivo del portoghese all’ombra della Tour Eiffel, però, dipenderebbe molto dal futuro di Kylian Mbappé.

Milan, intrecciati i futuri di Mbappé e Leao: ecco perché

Mancano poco più di 10 giorni all’inizio della prossima stagione e si è tornati prepotentemente a parlare del futuro di Rafael Leao in questo calciomercato, visto l’inaspettato interesse del PSG per il fenomeno del Milan.

Questo è stato scaturito dalla possibile partenza da Parigi di Kylian Mbappé, che potrebbe essere messo all’uscio della porta per monetizzare da una sua partenza considerata la sua decisione di non rinnovare col club francese. Venderlo significa per il PSG incassare almeno 200 milioni di euro, cifra che Al Khelaifi sarebbe poi pronto a reinvestire tutta proprio su Rafael Leao.

Possiamo dunque dire che i futuri di questi due crack de calcio mondiale sono intrecciati fra di loro, situazione che ovviamente torna a far preoccupare i tifosi del Milan, che sembrano non possano trovare pace in questo calciomercato.

Milan, Leao via in questo calciomercato? La situazione

In caso di addio di Mbappé il PSG potrebbe davvero pagare la clausola rescissoria da 175 milioni di euro per Rafael Leao. Al momento, però, questo è uno scenario tutto da verificare, anche perché il Milan non vorrebbe privarsi di nessun’altra dei suoi giocatori fondamentali in questo calciomercato. Difronte a cifre del genere, però, rifiutare sarà difficile, ma ci sarà da considerare anche la volontà del portoghese, che potrebbe risultare essere decisiva. Vedremo.