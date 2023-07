Serie B: iscrizione al campionato, decisione ufficiale al ricorso

Arriva la notizia che riguarda l’ufficialità del ricorso all’iscrizione al campionato di Serie B dopo che il club è stato escluso per la prossima stagione. Ora ci sono importanti novità su quanto accadrà.

Una situazione davvero spinosa e particolare per il club italiano storico che spera di poter risolvere il prima possibile questa situazione. Adesso però si entra nel vivo, perché entro poche ora sarà tutto deciso.

Una notizia importante è arrivata proprio nelle ultime ore, perché ora la società si gioca le ultime carte per provare a partecipare il prossimo anno al campionato italiano di Serie B.

Serie B: iscrizione respinta, si va col ricorso

Momento complicato questo per tifosi e società che sperano possano arrivare le buone notizie da un momento all’altro. Infatti, ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano quello che potrebbe accadere in Serie B per l’iscrizione al campionato di una squadra in particolare.

Si è parlato tanto nelle ultime ore del caso Reggina e Lecco che al momento non possono partecipare al prossimo campionato di Serie B perché la loro iscrizione è stata respinta dalla COVISOC. Adesso arrivano aggiornamenti riguardo quello che potrebbe accadere da un momento all’altro.

Le prossime ore saranno decisive perché nel giro di questa settimana arriverà l’ufficialità per il club che verrà a conoscenza delle decisioni definitive riguardo l’iscrizione al campionato di Serie B. Non è chiaro se ci siano sensazioni positive o negative al momento.

Iscrizione Serie B Reggina: la decisione dopo il ricorso

La Reggina prepara il ricorso per la prossima stagione di Serie B: il club ha provveduto al pagamento della pendenza di oltre 700 mila euro che aveva spinto la COVISOC a respingere l’iscrizione al campionato del club calabrese. Entro le ore 19:00 il club dovrà presentare il ricorso in merito al quale verrà presa una decisione ufficiale venerdì 7 luglio. A riportarlo è citynow.it.

Ultima spiaggia per la Reggina per l’iscrizione al campionato di Serie B che può risolvere soltanto in questo modo quanto accadrà in vista delle prossime ore. Il club calabrese è stato escluso dal prossimo campionato di Serie B e la speranza è che dopo il ricorso arrivi la buona notizia per la riammissione del club alla prossima stagione del campionato cadetto.

Calendario Serie B: Reggina e Lecco escluse

Intanto, il calendario di Serie B sarà ufficializzato senza Reggina e Lecco, con l’inserimento delle lettere X e Y per sostituire le due squadre. In caso non dovessero essere loro le società che si troveranno a giocare il prossimo campionato allora ci saranno dei ripescaggi tra chi è retrocesso con playout o la retrocessione diretta.