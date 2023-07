“È disperato”, annuncio sul sostituto: dà le dimissioni

Il futuro degli allenatori in giro per l’Europa è ancora in bilico: in alcuni casi si sta pensando anche alle clamorose dimissioni.

Tanti allenatori hanno deciso di cambiare aria per iniziare nuove avventure e provare a vincere anche lontano dalla loro comfort zone. Ci sono stati tanti stravolgimenti che hanno permesso alle società di avviare nuovi progetti e iniziare da zero per ricostruire l’organico e provare a tornare grandi sia nei rispettivi campionati che in Europa.

Il calcio europeo è stato invaso da un cambiamento improvviso che ha portato molte dirigenze a cambiare allenatori e calciatori per ripartire da zero.

Nuovo allenatore: la situazione si fa pericolosa

Ci sono stati molti cambiamenti in tutto il mondo del calcio in questa rovente estate. Tante squadre hanno deciso di cambiare allenatore e progetti tecnici, andando a comprare molti calciatori nuovi che possono far iniziare un nuovo corso. I presidenti non sono sempre felici di quello che è successo negli ultimi anni e hanno deciso di ricominciare.

Ma non tutti i nuovi allenatori sono felici di come sta procedendo l’estate. L’insoddisfazione per quello che sta accadendo sul calciomercato può portare a scelte avventate e sconvolgenti per la tifoseria.

Secondo le ultime notizie relative agli allenatori, ora c’è il forte rischio dimissioni per il tecnico che aveva appena accettato l’accordo.

PSG, clamoroso malumore per Luis Enrique: le ultime

Luis Enrique è infelice al PSG. Il tecnico spagnolo ha detto addio alla Nazionale iberica qualche mese fa e ha deciso di ricomiciare da un club di prima fascia per rimettersi in gioco ad altissimi livelli. Dopo un accostamento al Napoli durato qualche settimana, alla fine ha trovato l’accordo con il PSG e non ci ha pensato due volte prima di iniziare il nuovo progetto.

Ma il calciomercato del PSG non è ricco e prezioso come si aspettava e, anzi, sta vivendo diversi problemi che rischiano di indebolire la rosa. Ha già detto addio Lionel Messi e nei prossimi giorni potrebbe partire anche Kylian Mbappé.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Luis Enrique al PSG “è disperato”. Si aspettava una campagna acquisti molto più importante, avrebbe voluto calciatori di prima fascia a disposizione e invece rischia di veder partire i migliori.

Luis Enrique verso le dimissioni? Il PSG può valutare Conte

Luis Enrique può pensare alle dimissioni dal PSG. Il tecnico spagnolo è tutt’altro che felice in questo momento e potrebbe prendere la clamorosa decisione di dire addio al club francese.

In caso di dimissioni di Luis Enrique, il PSG potrebbe tornare alla carica per Antonio Conte. L’allenatore italiano è fuori dai giochi in questo momento e potrebbe essere ingolosito dall’opportunità di tornare in panchina, ma solo alle giuste condizioni.