Serie A, infortunio e tegola in amichevole: i tempi di recupero

La Serie A è alle porte, è praticamente la penultima settimana senza campionato e l’infortunio rischia di condannare un club.

Condannare un club a quelli che sono i tempi di recupero per le condizioni di un titolare che, nell’ultimo test amichevole disputato con il suo club, è finito KO a causa di un infortunio.

La società italiana spera di poterlo risolvere a stretto giro, così da continuare la fase di preparazione al campionato che continuerà a vivere il club in ritiro per quelle che sono poi le sfide sulle quali dovranno impegnarsi nelle prime gare di campionato da metà agosto in poi.

Serie A, infortunio e tegola: è successo in amichevole

È successo in amichevole, il titolarissimo è finito fuori dai giochi a causa di un infortunio che ha compromesso le sue condizioni.

Un calciatore non è riuscito a finire il match, si è fermato a causa dell’infortunio che compromette così il lavoro del tecnico italiano che deve ora fronteggiare il problema, in vista dell’ultima parte di pre-campionato, prima dello “start” in Serie A.

A dover essere valutate, sono le condizioni di Tommaso Baldanzi. Il calciatore numero 10 della Nazionale Under 21 e dell’Empoli ha subìto un infortunio di natura muscolare e le sue condizioni sono da monitorare. Nella sfida contro il Lille ha alzato bandiera bianca, con le stesse condizioni che saranno valutate giorno per giorno per stabilire i reali tempi di recupero.

Empoli, infortunio Baldanzi: le condizioni

Secondo quanto riportato in mattinata da CalcioNews, Tommaso Baldanzi dovrà sostenere degli esami strumentali per chiarire le condizioni legate al suo infortunio.

L’entità del problema muscolare, con l’Empoli in apprensione per quanto riguarda i potenziali tempi di recupero. Il tecnico Zanetti, al canto proprio, teme di non poter contare sul proprio calciatore che, da un anno a questa parte, è diventato un perno fondamentale per il proprio centrocampo, finendo nel mirino delle big d’Italia e non solo.

Infortunio Baldanzi, i tempi di recupero: quali gare salterà con l’Empoli?

Secondo le ultime indiscrezioni e gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Baldanzi, l’Empoli rischia di vederlo fermo ai box per un po’ di giorni. Il calciatore, quasi sicuramente, salterà quelli che sono gli impegni nel pre-campionato, perché la stagione si aprirà presto per il club toscano. Il 12 agosto, una settimana prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie A, c’è la Coppa Italia per l’Empoli che sfiderà il Cittadella in uno dei turni preliminari della coppa. Zanetti spera di poter contare su di lui al più presto, quantomeno potendolo utilizzare per la prima di campionato contro il Verona.