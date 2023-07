Eli Canalis lascia senza parole: foto pazzesca

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ torna a brillare sui social: scatto bollente e fan increduli, riecco Elisabetta Canalis

È davvero passato tanto tempo da quel lontano 1999, ben 24 anni fa, quando il successo abbracciò la bellissima Elisabetta Canalis. Uno dei volti che, oggi come allora, rimane al centro delle pagine di quotidiani e soprattutto sul web.

In Italia, così come gli Stati Uniti, la Canalis è un personaggio di grande successo che ha saputo cimentarsi in diversi ruoli: non solo quello della velina. Il suo successo ha avuto inizio grazie a ‘Striscia la Notizia’, tg satirico ideato dalla mente brillante di Antonio Ricci. Una scelta decisamente azzeccata che, accanto alla bionda Maddalena Corvaglia, rimane ancora oggi tra le coppie più amate del programma divenuto un pezzo di storia di Canale 5.

Elisabetta Canalis nasce a Sassari, in Sardegna, il 12 settembre 1978 e dopo il triennio di enorme successo a Striscia, è stata protagonista di un calendario senza veli pubblicato nel 2003 dalla rivista ‘Max’, tanto discusso quanto apprezzato da milioni di uomini. Sul piccolo schermo ha trovato abbondante spazio ed in diversi ruoli. Da ‘Ciao Darwin’ a ‘Controcampo’, programma portato al successo da Sandro Piccinini. Successivamente ha recitato anche in una delle fiction che ha avuto un enorme successo su Canale 5: ‘Carabinieri’.

Nel 2006 ha poi preso parte a ‘Love Bugs’, sitcom nella quale al fianco di Fabio De Luigi ha sostituito Michelle Hunziker. Un successo centrato a pieno anche in questo caso. Ma Elisabetta Canalis ha anche recitato sul grande schermo, perlopiù in commedie all’italiana. Da ‘Natale a New York’, nel 2006, al fianco di Christian De Sica e Massimo Ghini. Successivamente, nel 2008, in ‘La Seconda volta non si scorda mai’ al fianco del comico Alessandro Siani.

Elisabetta Canalis troppo sexy: fan a bocca aperta

Per quanto riguarda la sua vita privata, c’è molto da dire. Perché sono stati innumerevoli – e tutti chiacchieratissimi – gli amori dell’ex velina. Da Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, agli inizi anni 2000 fino a George Clooney una decina d’anni dopo. La love story con il divo hollywoodiano non durò molto ma permise alla bella showgirl sarda di farsi conoscere anche negli Stati Uniti.

Dal 2014 agli inizi del 2023, prima del divorzio, è stata sposata con il chirurgo americano Brian Perri da cui ha avuto anche la sua prima ed unica figlia: Skyler Eva. Una bellezza disarmante quella che la sensualissima sarda continua a mostrare sulle sue pagine social. Su Instagram conta oltre 3,5 milioni di followers ed il motivo è presto spiegato: i suoi scatti, pubblicati quasi a cadenza quotidiana, sono sempre più sexy.

A maggior ragione, con l’avvento dell’estate, la Canalis ha deciso bene di alzare ancora di più le temperature. Nella sua ultima istantanea, in vacanza in Sardegna, Elisabetta si è mostrata con un look davvero da urlo. Seduta al tavolo, con addosso solo un cortissimo vestitino nero, la Canalis mostra le lunghe gambe e anche molto di più.

I followers, in tal senso, sono davvero rimasti sorpresi. Un fisico statuario, forme da urlo nonostante i 44 anni. L’ennesimo centro social per una donna destinata a far parlare di sè ancora a lungo.