Juventus, Chiesa ha scelto dove giocherà nella prossima stagione

Il calciomercato della Juventus è incentrato anche sui nomi di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: spunta una nuova notizia sul futuro.

La Juventus è in procinto di mettere in piedi cambiamenti importanti per la prossima stagione. Ci sono ancora tanti colpi da mettere a segno e tante novità che Allegri sta aspettando da circa un mese. Al momento è arrivato solo Timothy Weah in maglia bianconera e ora si va di fretta per cercare di completare la rosa nel miglior modo possibile.

Il futuro dei big della Juventus è ancora in bilico, visto che i bianconeri sono anche fuori dalle competizioni europee e potrebbero arrivare proposte allettanti.

Calciomercato Juventus, Chiesa decide il suo futuro

Federico Chiesa è il volto del calciomercato della Juventus. L’attaccante italiano è considerato il vero top player del club bianconero, anche se nella scorsa stagione non è mai riuscito a mettere in mostra il suo talento a causa del lungo infortunio che lo ha costretto ai box per tantissimi mesi.

Il mercato della Juventus attualmente è bloccato perché Giuntoli e Manna non hanno ancora ben chiaro il quadro completo della rosa. Con l’ufficialità dell’addio alla Conference League, ora cambiano gli obiettivi del club e anche di Massimiliano Allegri.

E sono settimane decisive anche per il futuro di Federico Chiesa, ambito da tutti i top club mondiali.

Juventus, Chiesa ha deciso: via solo per offerte shock

Il calciomercato della Juventus è proiettato alla creazione di una nuova rosa forte e importante. Le mosse da mettere a segno per migliorare la squadra di Massimiliano Allegri non sono molte ma devono essere ben accurate.

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è in bilico? Secondo le ultime notizie di mercato, i top club stanno pensando al suo innesto per la prossima stagione. Tutti vogliono approfittare dell’esclusione della Juve dalle competizioni europee e sottrarre i campioni bianconeri a prezzo di saldo.

Secondo quanto riferisce TMW, Federico Chiesa ha deciso di restare alla Juventus e lo stesso vuole il club. A meno di offerte clamorose, per entrambe le parti e da top club mondiali. Ha ancora tanto da dare al calcio italiano, alla Juventus e a tutta l’Europa e vuole approfittare di questa stagione di passaggio per tornare ai suoi livelli.

Retroscena Chiesa: no all’Arabia Saudita

Federico Chiesa ha ricevuto anche apprezzamenti importanti dall’Arabia Saudita ma ha preferito declinare subito, senza nemmeno considerare le proposte.

Il pericolo maggiore può arrivare dalla Premier League: Aston Villa e Newcastle sarebbero pronti a offrie 50 milioni di euro più bonus per convincere la Juventus. Anche in questo caso, però, dal calciatore non sono arrivate aperture. Potrebbe dire di sì alla Premier League ma solo per i top club.