Disastro Napoli, può rientrare dopo la sosta: salta anche il Real

Per infortunio, uno dei titolarissimi di Rudi Garcia, rischia di saltare pure il Real Madrid, rientrando poi alla sosta.

Una tegola enorme considerando la centralità che ha per l’undici titolare della stessa formazione azzurra, col Napoli che si vede costretto a reinventarsi qualcosa nel reparto falciato in due dalle stesse condizioni fisiche dei suoi calciatori.

Un passo per volta perché prima c’è il Bologna e può essere momento di esordio tra i titolari di uno dei calciatori che è arrivato dal mercato, ma poi toccherà valutare cosa succederà da qui in avanti a causa, appunto, di un infortunio che complica e non di poco le cose per il tecnico francese e per il Napoli, già in balia di alcuni problemi emersi per i risultati deludenti ottenuti.

Napoli, emergenza infortuni: un calciatore sarà out anche col Real Madrid

Il Napoli va a Bologna e deve fare i conti con l’emergenza infortuni che complica e non di poco le cose per Rudi Garcia.

Non è un momento facile che vuole superare il tecnico del Napoli che, nell’ultimo appuntamento in Champions League, ha trovato la vittoria a Braga che vuole essere da “scaccia-crisi” per i recenti brutti risultati ottenuti tra Lazio e Genoa, in campionato.

Adesso è tempo di rifarsi ma, a Bologna, sarà doppia assenza per Rrahmani e Juan Jesus, entrambi reduci dall’infortunio. Per il primo, però, le cose sembrano essersi complicate più del previsto, stando a quel che riporta uno dei principali quotidiani italiani, questa mattina.

Rrahmani rischia i lunghi tempi di recupero: il suo infortunio cambia il Napoli

Cambia tutto in difesa, Amir Rrahmani costringe agli straordinari alcuni dei suoi compagni al Napoli a causa del suo infortunio. Il kosovaro, stando a quel che riportano i colleghi de Il Corriere dello Sport, sarebbe out per diverse partite, potendo saltare anche la sfida contro il Real Madrid. Teme il Napoli, così come il suo allenatore, di perderlo per un lungo periodo e ritrovandolo soltanto dopo la sosta, a causa del suo problema di natura muscolare.

Ultime Napoli, adesso tocca a Natan e Ostigard: Garcia ha anche un’altra idea

Rudi Garcia costretto alle scelte, a Bologna sarà coppia tra Ostigard e Natan, con il secondo alla prima da titolare in maglia Napoli. L’infortunio di Rrahmani complica le cose al club azzurro che, nella giornata di mercoledì, dovrà poi affrontare l’Udinese nel turno infrasettimanale e tra le altre ipotesi di formazione potrebbe vedersi anche l’utilizzo di Giovanni Di Lorenzo da centrale di difesa, con Zanoli sulla fascia destra.