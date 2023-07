Futuro Arnautovic, il bomber si espone: sulla nuova squadra

Il calciomercato di Serie A ruota ancora intorno al nome di Marko Arnautovic: il bomber del Bologna entra nel mirino della big.

Calciomercato, cambia il futuro di Arnautovic: le ultime

Annuncio di Arnautovic sul futuro: le parole

Futuro Arnautovic? “Non ho intenzione di parlare di mercato, voglio solo concentrarmi sul campionato e quello che verrà. Ma il futuro nessuno lo conosce e non so dire con certezza ciò che accadrà domani“.

Bologna, Arnautovic nel mirino della Fiorentina

Nelle ultime settimane si è fatta avanti la Fiorentina che intende acquistare un nuovo attaccante di primo livello e liberarsi degli ingaggi di Jovic e Cabral. Il Bologna fa muro ma per 10 milioni di euro cederà l’austriaco.