Sabrina Salerno esagerata, le trasparenze lasciano poco spazio all’immaginazione

Sempre pazzesca Sabrina Salerno. La cantante ed attrice italiana è considerata la regina delle cougar, ovvero donne non giovanissime ma ancora super sexy.

Fin dagli anni ’80 è sulla cresta dell’onda, considerata una vera e propria icona di bellezza, ma soprattutto di sensualità. Cantante, attrice, presentatrice, showgirl. Ha fatto davvero tutto nella sua vita Sabrina Salerno.

Anche solo pronunciando il suo nome e cognome, moltissimi italiani sognano e fantasticano sulle curve mozzafiato della Salerno. Sabrina, scoperta da Claudio Cecchetto qualche decennio fa, si è fatta conoscere per alcune hit di genere pop o eurodance, che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo.

Ma come già ampiamente detto, Sabrina Salerno è ancora oggi una splendida donna, in forma pazzesca. Considerata da moltissimi la regina delle ‘cougar‘ in Italia, ovvero il termine anglosassone che viene utilizzato per indicare donne non giovanissime ma ancora dal sex appeal evidente e indiscutibile.

Outfit trasparente e curve da perdere il fiato: Sabrina Salerno è impeccabile

Ancora oggi Sabrina Salerno è attivissima. Un po’ perché in Italia e nel resto d’Europa sono tornate in voga le mode, anche canore, degli anni ’80 di cui lei era icona fondamentale. Un po’ perché la sua bellezza è attualmente intatta e vanta numerosissimi fan.

Sabrina infatti è da tempo sbarcata anche sui social. Il suo profilo Instagram è seguito dalla bellezza di 1,3 milioni di follower, numeri che spesso neanche le influencer ventenni di oggi riescono a raggiungere. La cantante pop intrattiene i suoi fan con foto sicuramente provocanti, dove mette in mostra la sua fisicità prorompente, mai minimamente sfiorita anche all’età di 55 anni compiuti.

Proprio sui social ha pubblicato un post, direttamente da un viaggio di lavoro in Romania, in cui appare in un campo di girasoli ma in pose decisamente accattivanti. Sabrina Salerno si è fatta immortalare con il solito sguardo ammiccante, indossando una maglia trasparente che lascia intravedere il suo pazzesco decolté, uno dei punti di forza del fisico perfetto dell’icona italiana.

La Salerno, prevedendo già le critiche di chi non apprezza il suo modo di apparire, ha subito scritto sui social: “Non ho dimenticato di indossare il reggiseno e di questo alcuni saranno contenti (altri meno). Siate certi che il rispetto non si conquista con questo indumento ma con ben altro!!“.

Nonostante sia una delle donne più desiderate d’Italia, la Salerno ha un rapporto longevo e duraturo con il marito, l’imprenditore Enrico Monti, con cui si è sposata nel 2006 ma già due anni prima avevano dato alla luce il loro unico figlio Luca Maria.