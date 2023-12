Eva Padlock stratosferica! Foto micidiale

La 39enne modella spagnola irrompe su Instagram con uno scatto che mette a dura prova le coronarie dei fans: illegale

La questione si fa bollente. Anzi, c’è il pericolo di un incendio vero e proprio. Eva Padlock, la bellissima modella spagnola assidua frequentatrice dei social, si è messa in testa una missione ben precisa: avvicinare i suoi ammiratori al Natale rischiando di far saltare lo sfigmomanometro che misura la pressione.



Non c’è altra spiegazione all’incredibile giro di vite – più che apprezzato dai suoi oltre 2,1 milioni di fans su Instagram – che l’ex Ombrellina della MotoGp e della Superbike ha deciso di avviare sui suoi account social.

Da sempre generosa nella condivisione delle sue forme da urlo su ogni canale web disponibile, la nativa di Barcellona ha alzato ancor di più l’asticella della sensualità. Anche se il rischio ‘ban’ causa superamento dei limiti imposti dalle policy di Instagram è sempre dietro l’angolo, questo pare interessare il giusto ad una delle influencer più sexy del mondo.

Dopo aver posato in sexy lingerie natalizia, accompagnando il tutto con un video per il quale ha scomodato, come colonna sonora, una certa Mariah Carey, la conturbante modella si è fatta immortalare sdraiata sul suo letto. Già la sola location può far immaginare in che vesti si sia presentata davanti al curioso obiettivo.

Eva Padlock da impazzire: fans in delirio

Forse, in questo caso, bisognerebbe semplicemente lasciar parlare le immagini. Già, perché non servono troppe parole per descrivere la sensualità piccante e l’avvenenza che uno shooting del genere trasmette in tutti gli amanti del genere femminile. E degli scatti hot che da un lato soddisfano la vista, ma che dall’altro fanno lasciano sempre quel senso di inarrivabilità di stampo quasi mitologico.

Eva sta veramente esagerando. Non ‘contenta’ di aver postato quasi quotidianamente momenti di relax, di svago, della sua fervida esistenza tra passerelle e pubblicità di ogni tipo, la spagnola ha deciso di regalare al suo numerosissimo pubblico un’altra perla relativa alla sua figura.

Se anche decidesse di fare un calendario del 2024, probabilmente non ci sarebbe bisogno di acquistarne alcuna copia: basterebbe mettere insieme 12 delle foto più sexy scattate nelle ultime settimane per avere sempre sotto gli occhi una versione diversa di una bellezza stratosferica.

L’unico arduo compito sarebbe in effetti quello di selezionare ‘solo’ 12 foto tra le tantissime che Eva ha condiviso col mondo intero. Forse si potrebbe pescare a caso, con la certezza che qualunque istantanea, dovunque sia stata scattata, sia eccezionale.