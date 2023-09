Comprano il club per 700 milioni: la nuova proprietà è ricchissima

Ha mosso passi importanti in Serie A, la proprietà è pronta ad acquistare il club per la bellezza di 700 milioni di euro.

Una cifra enorme, ma un investimento che può far felici i tifosi del club che dopo quanto si è già visto in Italia per il progetto ambiziosissimo del club che appunto ambisce in grande in Serie A.

Il calciomercato vede protagonista 777 Partners che, dopo i recenti importanti investimenti, sono pronti a rendere grande e con ambizioni europee ad alti livelli, un altro club.

Serie A, 777 Partners pronti a scendere nuovamente in campo: 700 milioni

Un investimento che vede la bellezza di 700 milioni per diventare i nuovi proprietari del club, dopo quanto si è già visto in Serie A e non solo.

È la scelta di 777 Partners, come comunicato dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, infatti, si sarebbero avanzati contatti importanti per l’acquisto di un terzo club da parte della stessa società che, nel corso dell’ultimo periodo, ha mosso passi importantissimi nel calcio italiano e non solo, considerando la presidenza dell’Herta Berlino.

Dopo aver preso il Genoa, 777 Partners è pronto a prelevare anche il titolo dell’Everton. Una nuova presidenza in Premier League e chissà che non possano spuntare legami importanti tra i tre club, che diventerebbero “satellite” l’uno dell’altro.

Everton, 777 Partners pronto ad investire: terzo club dopo il Genoa

Terzo club per la società 777 Partners, quello che diventerebbe l’Everton dopo l’acquisto già piazzato col Genoa e con l’Herta Berlino. Ha voglia di incidere nel mondo del calcio e nessuno tra i club stessi, ne risentirà. Basti pensare al progetto del Genoa che sta facendo bene fino a questo momento, prima col salto in Serie A e poi attraverso l’importante calciomercato portato avanti, che non ha visto esclusi colpi importanti come quello di Retegui e non solo.

Ultime sull’Everton: 700 milioni e un filo diretto per il mercato

Qualora dovesse concretizzarsi l’acquisto per 700 milioni dell’Everton, 777 Partners riuscirà a creare un legame importante anche legato al mercato tra Genoa ed Herta Berlino, formando un triangolo vero e proprio tra Inghilterra, Germania e Italia.

Così com’è accaduto per lunghi anni all’Udinese, che ha condiviso lo stesso presidente per un lunghissimo periodo – Pozzo -, e che si è trovata giocatori dal club inglese che hanno poi cambiato il domani del club friulano, come Deulofeu e giocatori di questo tipo. Chissà che tutto questo non possa appunto succedere anche per il Genoa, nel proprio futuro.