Maldini si ritira dal calcio: da giovanissimo, ecco cosa farà nella vita

Lo fa da giovanissimo, Maldini non ha retto più nel mondo del calcio e ha scelto di cambiare vita.

Da calciatore, con un cognome pesantissimo alle spalle, ad una vita completamente diversa quella che vivrà Maldini che non continuerà sulle orme dei “Maldini”, appunto.

Paolo Maldini è stato licenziato dal Milan dopo l’operato con il club rossonero che non ha convinto la società che ha puntato su altro per il proprio futuro, dopo il periodo vissuto con lui alla guida accanto a Massara e che aveva portato allo Scudetto tanto atteso a Milano, sponda rossonera. Adesso, la famiglia Maldini, vedrà un nuovo stravolgimento.

Maldini, dinastia interrotta: smette col calcio, l’annuncio sul ritiro

C’è chi è in campo, come Daniel Maldini, ancora in Serie A e a dare una continuità a quella che è la dinastia Maldini, e c’è chi smette.

C’è chi si prende un periodo di pausa come Paolo Maldini, dopo l’esperienza al Milan, e chi cambia completamente vita nel mondo del calcio.

Perché il primogenito di Paolo, Christian Maldini, ha ufficialmente lasciato il mondo del calcio andando verso il ritiro. Lo ha fatto da giovanissimo, lanciandosi adesso in un nuovo ruolo e importante, ma non in dirigenza come è accaduto per papà Paolo Maldini nel corso dell’ultimo periodo. Vivrà un’esperienza in una scuderia molto importante nel mondo del calcio.

Christian Maldini si ritira: la sua nuova vita e il nuovo ruolo

A riportare la notizia sul ritiro di Christian Maldini, figlio della leggenda del Milan, è il collega Nicolò Schira, attraverso i propri canali social. Il giornalista ha comunicato che l’ormai ex calciatore, nonché figlio e nipote rispettivamente di Paolo e Cesare, comincerà sin da subito a vivere una nuova esperienza di vita, lontano dal calcio giocato.

Perché, secondo la stessa fonte, sarà un procuratore e membro dell’entourage di Beppe Riso, nell’agenzia del procuratore tra i più famosi in Italia e che assiste calciatori importanti come Tonali, Frattesi, Cristante e molti altri.

Maldini si è ritirato a soli 27 anni: ecco dove ha giocato

Il figlio di Paolo Maldini, Christian, si è ritirato dal mondo del calcio. Non ha mai trovato spazio ad altissimi livelli nel calcio italiano. Ha scelto di salutare, dopo le recenti esperienze tra Lecco e Pro Sesto. Tra i suoi club in carriera anche le giovanili del Milan, prima del trasferimento al Brescia e delle esperienze con Reggiana, Racing Fondi, Hamrun Spartans – in Malta -, Pro Piacenza e Fano.