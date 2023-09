Malattia Wanda Nara, rivelazione sconcertante in diretta: fan senza parole

Si torna a parlare delle condizioni reali di salute di Wanda Nara, la showgirl argentina che ha spaventato tutti i fan da qualche settimana.

Wanda Nara sta vivendo un periodo davvero complesso e delicato. La showgirl argentina, molto nota soprattutto per questioni di gossip e per il matrimonio quasi burrascoso e altalenante con il calciatore Mauro Icardi, sta facendo parlare per questioni ben più intime.

Da qualche settimana sono fuoriuscite notizie sulle condizioni di salute di Wanda Nara. Qualche media argentino ha addirittura sparato una news scioccante, secondo cui la modella sarebbe affetta da leucemia, una malattia piuttosto grave e difficile da combattere.

Wanda ha smentito di aver avuto una diagnosi così feroce, ammettendo invece di sentirsi bene ma di doversi prendere cura di sé per motivi di salute, senza però precisare i motivi. Intanto, in attesa di riprendere le proprie attività, si sta godendo un po’ di relax familiare anche in Italia.

Wanda Nara, botta e risposta con un hater: “Perché hai mentito sulla tua malattia?”

In molti si sono interessati in maniera molto vivace sulle condizioni di Wanda Nara. Tanti follower sui social della bella conduttrice e showgirl argentina commentato e chiedono novità sulla salute di quest’ultima.

Ma non mancano anche chiacchiere e polemiche. Come quella lanciata da un’utente, non proprio sereno nei confronti della Nara, che ha aderito ad un Q&A su Instagram. La persona ha chiesto in maniera polemica: “Perché hai mentito sulla tua malattia?“. In questo modo ha alzato un piccolo polverone sulla comunicazione fuoriuscita riguardo alla Nara.

Pronta la replica di Wanda che ha tenuto a spiegare così: “Per fortuna sono in pochi, però che cosa di basso livello il fatto che qualcuno possa dubitare o giudicare qualcosa che non ho nemmeno raccontato per evitare speculazioni. Semplicemente ho chiarito una situazione personale che hanno reso pubblica. E che lo è diventata non a causa mia. La gente che mi è vicina e che mi vuole bene sa che è così e come sto. Un giorno racconterò bene”.

Wanda Nara non è voluta entrare nel merito della questione, ma ovviamente ha fatto intendere come non voglia assolutamente far parlare di sé e della sua reale condizione fisica, almeno per il momento. Una segretezza piuttosto chiara e ovvia, per una questione decisamente delicata. Intanto la vicinanza di Icardi e dei suoi 5 figli non potrà che giovarle.