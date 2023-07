Mago Marotta: triplo colpo Inter coi soldi di Onana

L’Inter è pronta ad accelerare in ottica mercato: dall’addio di Onana può partire la rivoluzione nerazzurra con tre innesti

In casa nerazzurra si sta ragionando, ora dopo ora, riguardo a quelle che saranno le novità che il calciomercato estivo riserverà per il gruppo allenato da Simone Inzaghi. Dopo la strameritata conferma, il tecnico piacentino attende con ansia i colpi in entrata.

Ma prima di parlare di acquisti, l’Inter sta già da diverse settimane lavorando alle cessioni. In difesa ha detto addio Milan Skriniar che ormai da diversi mesi ha deciso di proseguire – dopo la partenza a parametro zero – in quel di Parigi. A centrocampo se da un lato vi è stata la cessione di Marcelo Brozovic, Marotta può esultare: ha vinto il duello a distanza col Milan per il cartellino di Frattesi. Il gioiello lascerà il Sassuolo approdando finalmente alla corte di Inzaghi: un po’ come già accaduto in attacco per Marcus Thuram. L’ex Borussia Moenchengladbach è stato accolto con grande entusiasmo dalla tifoseria nerazzurra per rimpiazzare Edin Dzeko.

Ed in attesa di capire se e quando tornerà nella Milano nerazzurra Romelu Lukaku, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono intenzionati a cedere uno dei pilastri dell’ultima stagione. Quell’Andrè Onana che, dopo l’esperienza all’Ajax, decise dodici mesi fa di sposare il progetto nerazzurro a parametro zero. Adesso l’Inter spera di incassare non meno di 50 milioni di euro dal suo addio.

50 milioni e triplo colpo: l’Inter pesca in Serie A

Il Manchester United, che sta trattando l’acquisto del camerunense, se dovesse mettere sul piatto la cifra richiesta dai nerazzurri potrebbe effettivamente riuscire a regalare a ten Hag il portiere. Ed è così che il club lombardo ha in mente di acquistare ben tre calciatori con il tesoretto di Onana.

Occhi in casa Atalanta dove Marotta ha cerchiati in rosso ben tre gioielli a disposizione di Gasperini e che farebbero ben comodo alla ‘Beneamata’. Il primo è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese cresciuto nelle giovanili dell’AX Alkmaar: per lui, pronti 25 milioni di euro.

Occhio, poi, a quello che sarebbe l’erede di Onana in nerazzurro: Marco Carnesecchi. Dopo una grande stagione in prestito alla Cremonese, per il 23enne di Rimini sarebbero destinati 17 milioni di euro. Infine, occhio al profilo che al momento rimane tra i più chiacchierati per sostituire Milan Skriniar.

Merih Demiral sembrerebbe non rientrare più tra le priorità future dell’allenatore della ‘Dea’: ecco perché l’Inter, con 8 milioni di euro sul piatto, proverebbe a regalarsi il gioiello turco.