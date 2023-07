Lazio in lutto, si è spento all’età di 64 anni: l’annuncio

Il mondo della SS Lazio è a lutto per una grave scomparsa. All’età di 64 anni, infatti, è venuto a mancare uno dei protagonisti dello scudetto del ’74 della formazione biancoceleste, da tempo affetto da una grave malattia.

Poco fa l’annuncio di questa tragica notizia che, ovviamente, ha colpito nel profondo non solo tutto l’ambiente laziale per la perdita di una figura storica come quella dell’ex calciatore, ma ovviamente anche la sua famiglia.

Oltre ad arrecare dolore al mondo Lazio, la scomparsa di questa personalità ha anche causato un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo, lui che nel corso degli anni ha rappresentato essere un validissimo commentatore.

Lazio in lutto: addio ad uno dei protagonisti dello scudetto del ’74

Continua il periodo no nel mondo del calcio italiano, visto che dopo l’addio a Silvio Berlusconi nella giornata di oggi è venuto a mancare un’altra personalità importante che ha arrecato tristezza e malinconia soprattutto nell’ambiente laziale.

La personalità in questione ha infatti scritto pagine indelebili della storia della Lazio, visto che è stato uno dei protagonisti più amati dello scudetto del 1974 della società biancoceleste. Una notizia del genere, dunque, mai nessuno avrebbe voluto riceverla, a prescindere, ma in una recente uscita pubblica l’ex calciatore aveva lasciato intendere che gli restava da vivere veramente poco, visto che che aveva svelato di essere affetto da una grave malattia.

Stando dunque a quanto riportato da Il Corriere della Sera edizione online dedicato alla città di Roma, si è spento all’età di 64 anni Vincenzo D’amico, ex commentatore e calciatore che nel corso della sua carriera ha vestito non solo la maglia della Lazio, di cui poi per l’appunto è diventato una leggenda, ma anche quella del Torino e della Ternana.

Addio a Vincenzo D’Amico: svelata la causa del decesso

Il mondo laziale, così come quello del calcio italiano, è in lutto per la scomparsa di Vincenzo D’Amico, bandiera biancoceleste negli anni dello scudetto del 1974. Un’addio, questo, che lascia un vuoto incolmabile in tutti i tifosi e le persone di quell’epoca, che nel corso di quegli anni sognavano di poter diventare come il “ragazzino“.

Oggi D’Amico ha saluto una volta e per tutte familiari ed amici, perdendo la partita più importante della sua carriera contro un male incurabile. L’ex capitano della Lazio, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca difronte ad una malattia oncologia che, in pochissimo tempo, se lo è portato via.

Vincenzo D’Amico: dalla Lazio, passando per la tv e Latina

Oltre alla carriera da giocatore Vincenzo D’Amico ne ha avuto anche una discreta nella televisione. L’ex Lazio venne infatti scelto dalla Rai come opinionista, grazie alla quale divenne volto noto anche di alcune tv locali. Oltre a questa fase della sua vita il “ragazzino” ha avuto anche una discreta, ma breve, parentesi da dirigente del Latina.