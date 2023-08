L’Inter trema: il gruppo cinese ha dichiarato fallimento

Clamorosa notizia che arriva in queste ultime ore pienamente confermata dalla Cina e dall’America, ora anche l’Inter trema per quanto accaduto al gruppo cinese.

Una situazione veramente difficile che potrebbe mettere nei guai uno dei più grandi club e storici italiani. Perché la società nerazzurra ora vuole provare a capirne di più riguardo le notizie sbucate fuori.

Sono anni che economicamente l’Inter non vive un momento facile, ma la notizia appena arrivata potrebbe realmente complicare tutto in vista della prossima stagione che sta iniziando ora e incidere mentalmente su tutti.

Fallimento Inter: annuncio sul gruppo cinese che riguarda Suning

Una pessima notizia per l’Inter quella appena arrivata a poche ore dall’inizio della nuova stagione. Perché i nerazzurri scenderanno in campo nella giornata del 19 agosto contro il Monza per la prima partita di campionato della nuova stagione di Serie A, eppure ora c’è qualcosa che potrebbe incidere negativamente su tutto l’ambiente per quanto sbucato fuori. Si parla addirittura di fallimento per bancarotta e la situazione è davvero seria e delicata.

Bisognerà capire ora cosa accadrà in vista delle prossime ore, perché già prima la questione economica dell’Inter era drammatica e difficile, ma desso è anche molto peggio visto che si parla di fallimento del gruppo cinese dove a comando c’è il proprietario dell’Inter Zhang Jindong che è il principale azionista di questo gruppo storico che sta fallendo in uno dei più grandi Continenti al mondo.

Una vicenda che complica ancora di più le cose per l’Inter che entro maggio 2024 dovrà riconsegnare assolutamente come ultima data di scadenza il prestito a Okatree di 275 milioni di euro seno la situazione si aggraverà ancora di più. Al momento non sembrano esserci delle soluzioni importanti e positive. I tifosi dell’Inter temono il fallimento.

Inter nei guai: fallimento di Evergrande di Zhang Jindong

Il proprietario dell’Inter Zhang Jindong, padre del giovane Steven Zhang, è il principale azionista del gruppo cinese Evergrande che ha appena dichiarato fallimento negli USA. Il colosso immobiliare asiatico ha presentato, in queste ore, una istanza di bancarotta negli Stati Uniti.

Una situazione drammatica perché quanto sta accadendo a China Evergrande col fallimento inciderebbe in maniera seria sull’Inter anche, dove da tempo Zhang Jindong ha provato a vendere la società con il figlio Steven contrariato.

Inter: fallimento nei prossimi mesi? Le ultime

Adesso la società cinese ha invocato il capitolo 15 del codice fallimentare Usa, che protegge le società non statunitensi e adesso tutti aspettano di capire come andrà a finire per l’Inter che rischia il fallimento in vista dei prossimi mesi considerando già la situazione economica drammatica. Il club nerazzurro ha sempre partecipato al campionato di Serie A e in futuro qualcosa potrebbe cambiare.