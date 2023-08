Roma, salta Zapata: Mourinho ha scelto il suo nuovo attaccante

Svolta decisiva nel calciomercato della Roma, che avrebbe finalmente individuato l’attaccante sul quale andare a puntare per completare il reparto offensivo di José Mourinho.

Nel corso delle ultime settimane si credeva si potesse concretizzare l’ipotesi Duvan Zapata per il club giallorosso, ma l’infortunio di El Bilal Touré ha portato l’Atalanta a frizzare per un momento la cessione del bomber colombiano, spazientendo e non poco lo Special One e Tiago Pinto che alla fine, per necessità, hanno deciso di optare per altro.

Zapata si credeva fosse, almeno sino ad oggi, l’unica reale opzione per l’attacco della Roma, ma cambiando obiettivo la dirigenza giallorossa avrebbe cacciato un nome dal ‘cilindro’ che avrebbe immediatamente fatto sognare in grande la piazza, che ora spera ovviamente in un repentino arrivo del bomber nella capitale.

Calciomercato Roma, nome nuovo per l’attacco: l’ha scelto Mourinho

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Roma, che dopo aver chiuso un doppio colpo importante dal Paris Saint Germain, ovvero Renato Sanches e Leandro Paredes, sarebbe ora al lavoro per cercare di completare la rosa di José Mourinho che necessita, anche urgentemente, di una prima punta di spessore dopo il grave infortunio di Tammy Abraham.

Arrivare a due giorni dall’inizio del campionato con solo Belotti in quel ruolo è stato un gravissimo errore di programmazione di Tiago Pinto e di tutta la dirigenza giallorossa, ma la Roma è ora pronta a rimediare a questo cercando di regalare allo Special One quest’altro rinforzo. Nel corso di queste settimane sono stati accostai alla Lupa molteplici attaccanti, fra i quali anche Duvan Zapata, ma a quanto pare la scelta del club giallorosso sarebbe alla fine ricaduta, quasi per necessità, su un portoghese visionato, valutato e scelto direttamente dallo stesso José Mourinho.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da asromalive.it, per andare a completare l’attacco in questo calciomercato alcuni intermediari avrebbero offerto alla Roma il giovane bomber portoghese Fabio Silva, attualmente in forze al Wolverhampton. Il tutto però, stando al sito giallorosso, ruoterebbe attorno a Duvan Zapata ed in particolare a Marcos Leonardo.

Calciomercato: offerto Fabio Silvia alla Roma, e ultime

L’ipotesi Fabio Silva stuzzica e non poco la Roma, che in questo calciomercato è alla ricerca di una nuova prima punta. Il Wolverhampton, però, ha intenzione di cedere il suo gioiellino solo in prestito secco, formula che il club giallorosso modificherebbe in parte cercando di inserire un diritto o un obbligo di riscatto.

C’è però da fare una premessa importante: l’approdo di Fabio Silva a Roma dipende da quello di Marcos Leonardo. Qualora il club capitolino riuscisse a sbloccare le trattative col Santos per il talento brasiliano la Lupa lascerebbe perdere una volta e per tutte il profilo del portoghese, che potrebbe invece diventare una priorità qualora questo non dovesse accadere.

Roma, non solo Fabio Silva: anche Ekitike in lista

La prima scelta della Roma in questo calciomercato risponde al nome di Duvan Zapata, ma qualora l’Atalanta dovesse bloccare l’uscita del colombiano il club giallorosso virerebbe subito, e seriamente, su Hugo Ekitike del PSG.

Il problema sta però a monte, dato che il club parigino non aprirebbe al prestito del giovane attaccante francese, che valuterebbe addirittura 30 milioni di euro.