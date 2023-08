Il crociato manda KO anche la Juve: lo stanno perdendo

Saltano i piani della Juventus: il crociato del giocatore va KO, tutto da rifare sul mercato per Cristiano Giuntoli.

Si muove il mercato in casa Juventus. Nonostante qualche difficoltà di troppo per quanto riguarda le cessioni, con molte operazioni che si sono sbloccate solo in questa seconda metà di agosto, il club bianconero continua a tenere d’occhio le possibili occasioni in entrata.

In particolare, Giuntoli sembrava essere tornato a mettere gli occhi su un calciatore di grande valore, uno dei protagonisti più importanti della scorsa stagione in Premier League. Quando tutto sembrava pronto per un affondo decisivo da parte dell’ex ds del Napoli, però, è arrivato l’imprevisto che ha fatto saltare i piani: un crociato andato KO ha allontanato definitivamente il calciatore dalla Juve.

D’altronde, non c’è troppo da stupirsi. Il calciomercato è fatto anche di questo, di imprevisti, di difficoltà improvvise, di veri e propri incidenti che possono cambiare il corso di un’intera sessione, aprire spiragli o chiudere definitivamente porte che sembravano spalancate.

Lo ha dimostrato, ad esempio, il caso Courtois, che ha costretto improvvisamente il Real Madrid a tornare sul mercato per acquistare un portiere (la scelta è ricaduta sul prestito di Kepa dal Chelsea). Ed è proprio dal Real che arrivano le notizie peggiori per la Juve. Un crociato saltato potrebbe infatti allontanare definitivamente il club bianconero da un proprio obiettivo.

Brutto infortunio al Real, Ancelotti torna sul mercato: salta un colpo per la Juventus

Galeotto fu l’infortunio al ginocchio rimediato da Éder Militao, difensore centrale brasiliano classe 1998, da diverso tempo ormai un perno per le merengue. Un ko clamoroso che ha costretto il Real Madrid, come già accaduto con il portierone belga, a tornare a sondare il mercato per cercare di porre rimedio a una situazione molto spinosa. E il prescelto per sostituire Militao sembrerebbe essere proprio un pallino di Giuntoli.

Si tratta di Gabriel Magalhaes, secondo quanto riferito da fonti spagnole. Il difensore centrale brasiliano, che il Football Director bianconero avrebbe voluto portare a Napoli dal Lille, prima ancora che su di lui si fiondasse l’Arsenal, è stato individuato dagli uomini mercato del Real come il profilo ideale per rinforzare il pacchetto difensivo e regalare ad Ancelotti una squadra completa in ogni reparto.

I blancos avrebbero già chiesto informazioni ai Gunners per la chiusura delle operazioni. La trattativa non è semplice, ma potrebbe chiudersi alla fine per circa 25 milioni di euro. Un esborso importante ma non eccessivo per il club madridista, e al contempo la realizzazione di un sogno per lo stesso giocatore, che si sarebbe dichiarato felicissimo per questa eventuale possibilità.

Al momento si tratta comunque solo di un’ipotesi. La sensazione è che servirà ancora qualche giorno per poter arrivare alla definitiva fumata bianca o nera. Quel che è certo è che questa fumata a questo punto difficilmente diventerà bianconera, salvo clamorosi colpi di scena.