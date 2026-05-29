Fantacalcio 2025-26: I Cinque Portieri con la Fantamedia Più Alta – Da Butez a Svilar, i Campioni della Stagione

Una stagione di respiri trattenuti e urla liberate: tra parate all’ultimo e bonus che pesano, i cinque portieri che hanno alzato l’asticella del Fantacalcio 2025-26 — da Butez a Svilar — hanno cambiato l’umore del weekend più di un gol al 90’.

C’è un momento, la domenica sera, in cui capisci se la tua squadra tiene. Guardi solo lui: il numero uno. I portieri nel Fantacalcio non fanno rumore, ma decidono le leghe. Una parata vale fiducia. Un gol subito pesa. Quando la porta resta intatta, il gruppo esplode. Ed è lì che capisci perché la fantamedia è più di un numero: è il modo in cui una stagione ti resta addosso.

Perché la fantamedia conta davvero

La fantamedia somma il voto in pagella e i bonus/malus. Dentro ci finisce di tutto: clean sheet che ti fanno respirare, rigori parati che ribaltano risultati, gialli pesanti, rossi che spezzano i piani. Cambia da piattaforma a piattaforma, e conta molto anche la redazione che assegna i voti. Molte classifiche applicano una soglia minima di presenze (spesso attorno alle 20 gare) per evitare picchi casuali.

Un punto necessario: non esiste un database unico e pubblico che metta d’accordo tutti. Le fantamedie variano a seconda delle regole di lega, del modificatore di difesa, persino dei conteggi su recuperi e 90’ giocati. Qui parliamo di un trend chiaro emerso sulle principali piattaforme italiane; le posizioni possono oscillare, ma i nomi che seguono ricorrono con coerenza nelle zone altissime.

E, soprattutto, parliamo di sensazioni che chi gioca conosce bene. Chi ha rincorso un +3 per un rigore all’ultimo lo sa: la mano giusta, nel momento giusto, cambia tutto.

I cinque volti della stagione

Jean Butez

Arrivato in Italia con l’etichetta del “para-quasi-tutto”, ha portato routine e postura pulita. In molte leghe la sua fantamedia è rimasta alta grazie a continuità e pochi malus. È il profilo che scegli quando vuoi dormire sereno, anche fuori casa.

Mile Svilar

La crescita è stata visibile, settimana dopo settimana. Più coraggio tra i pali, più personalità coi piedi, gestione lucida nei finali. Per tanti fantallenatori è stato l’affare dell’anno: costo d’asta contenuto, resa da primo della classe.

Yann Sommer

Il sinonimo di affidabilità. Dietro una difesa ordinata, ha capitalizzato con tanti clean sheet e pochissimi passaggi a vuoto. La sua fantamedia beneficia della logica semplice: subisci poco, sbagli meno, porti punti a casa.

Ivan Provedel

Sostanza e tempismo. Quando la partita si complica, lui resta verticale: piazzamento, riflessi e letture pulite. In molte leghe ha tenuto la barra alta grazie ai voti costanti e a parate che spostano le pagelle anche senza bonus.

Michele Di Gregorio

Regolarità e calma piatta, nel senso migliore. Non fa scena, fa mestiere: posizionamento, uscite misurate, zero fronzoli. La sua fantamedia è la somma di dettagli che non vedi in TV ma che il Fantacalcio premia.

Nota di metodo

Le singole medie e l’ordine possono differire a seconda di regole e redazioni adottate. Se la tua lega usa punteggi particolari (modificatore, malus diversi, soglie di minuti), attesi scostamenti. In assenza di un dato unico e certificato per tutte le piattaforme, questi cinque nomi rappresentano il quadro più solido e ripetuto nelle classifiche stagionali disponibili.

E adesso tocca a te. Tieni la rotta dell’affidabilità o cerchi il brivido del rigore parato che ribalta il lunedì? Nel rumore di una stagione, a volte basta un guanto che spinge il pallone oltre il palo per farci sentire, per un attimo, tutti portieri. E tutti un po’ campioni.