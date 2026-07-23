Una porta che pesa come un’eredità, un bivio tra esperienza e futuro: la Juve setaccia il mercato dei portieri con pazienza testarda, mentre i telefoni squillano e ogni cifra racconta una strategia. Il nome giusto non è solo tecnica: è carattere, tempismo, incastro perfetto.

Juve: Muro Aston Villa per Martinez, Vicario nel mirino e Atubolu in lizza. La ricerca del nuovo portiere continua

La Juve è davanti a una scelta che definisce cicli. Un nuovo portiere cambia tono alla stagione e, spesso, anche al modo di stare in campo. Ci si muove con i piedi di piombo: il mercato non perdona, e gli errori si pagano anche fuori dal campo.

Sul tavolo c’è l’ostacolo più duro: l’Aston Villa non apre su Emiliano Martínez. Dalla Premier League filtra una cifra di 12 milioni di euro per l’argentino. Valore che, va detto, non trova conferme ufficiali e suona persino basso rispetto agli standard inglesi e a un contratto lungo (vincolo pluriennale). Qui il muro non è solo economico: è di posizione. Campione del mondo 2022, Yashin Trophy 2023, leadership da spogliatoio. Profilo top, ma ingaggio e ammortamento chiedono una pianificazione rigorosa. La Juve ascolta, fa i conti, non si fa prendere dalla fretta.

E allora lo sguardo vira su Guglielmo Vicario. Titolare al Tottenham, oltre 35 presenze all’ultimo giro inglese, rendimento costante, confidenza nel gioco con i piedi. Ex Serie A, abituato al nostro ritmo tattico, si adatta bene a una difesa che vuole alzare la linea. La pista esiste ed è concreta, ma anche qui la formula è tutto: cartellino, stipendio, tempi. Gli Spurs non svendono, e la Juve può arrivarci solo con un’operazione pulita e sostenibile.

Nel frattempo, spunta Noah Atubolu. Classe 2002, titolare nel Friburgo, giro Bundesliga ed Europa con personalità. Giovane, esplosivo, margine di crescita evidente. È un’idea diversa: investimento sul medio periodo, con la possibilità di alternanza iniziale e lavoro quotidiano sul posizionamento. Il rischio lo conosci: serate di apprendistato, qualche errore pagato caro. Il premio, però, può essere un portiere moderno per un decennio.

Perché Martínez costa (e convince)

Martínez è un manifesto. Parate ad alto coefficiente, impatto emotivo, gestione dei momenti. Ha un record recente sui rigori che sposta gli esiti e un carisma che trascina i reparti. Ma la Premier League impone pesi e misure: contratti lunghi, valutazioni robuste, nessuna necessità di vendere. La voce sui “12 milioni” resta, a oggi, un’indicazione non confermata. Qui l’operazione si fa complessa per somma di fattori: prezzo, ingaggio, commissioni. E ogni euro, in un calcio che corre verso la sostenibilità, va motivato.

Vicario e Atubolu: due strade, un obiettivo

Con Vicario la Juve comprerebbe affidabilità pronta all’uso. Sa gestire l’area, non ha paura di verticalizzare, ha imparato i ritmi inglesi. In Serie A la sua lettura delle traiettorie ha già fatto la differenza. È il profilo “pronto subito”, a patto di incastrare una formula che non pesi troppo a bilancio.

Con Atubolu, invece, si scommette sul tempo. Riflessi, copertura della profondità, coraggio in uscita. Alcuni aspetti (palle alte, gestione degli ultimi minuti) sono ancora da lucidare. Ma l’età gioca a favore e il costo può restare gestibile. Qui la parola chiave è progetto.

Restano “altri tre nomi” sotto traccia. Sondaggi veri, ma nessuna certezza sui profili: la società esplora opportunità, tra eventuali esuberi di grandi club, prestiti con diritto e soluzioni ponte. Finché non emergono riscontri solidi, meglio non spingersi oltre.

A volte una porta racconta più dell’attacco. Meglio il carisma che incendia lo stadio o la calma che spegne i corridoi dell’ansia? La Juve lo sa: il prossimo numero uno non è solo un acquisto. È un’idea di squadra che prende corpo. E tu, che portiere vedi riflesso nello specchio della tua domenica?