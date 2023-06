Fede Nargi clamorosa: quel vestito la esalta

Federica Nargi al massimo della sua sensualità, la showgirl indossa un vestito semplicemente pazzesco: visione davvero da non perdere

Passano gli anni ma il fascino di Federica Nargi decisamente no. Anzi, la showgirl romana trova il modo di ribadirlo di fronte ai fan, facendoci sognare ad occhi aperti. In questo senso, l’ex velina di Striscia la Notizia non ci ha proprio mai deluso, anzi.

Sarebbero bastati i trascorsi nel tg satirico, ormai più di un decennio fa, a renderla praticamente immortale nel cuore e nella mente dei tanti ammiratori. Quando si pensa all’ideale di bellezza e sensualità incarnato dalle celebri ballerine di Striscia, diventate delle vere e proprie icone, Federica è uno dei primi nomi a venire in mente, essendosi posizionata nell’Olimpo delle più affascinanti insieme alle varie Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Giorgia Palmas. Ma Federica, anche conclusa la sua avventura da ballerina di Striscia, ha continuato a esibirsi al massimo della sua forma seducente e irresistibile.

Come modella, influencer, personaggio televisivo ha continuato a raccogliere consensi, in maniera ci verrebbe da dire inevitabile. La classe non è acqua e lei ne dimostra davvero da vendere. Uno spettacolo fenomenale che fa battere forte il cuore ogni volta. E avviene anche nel momento del suo grande ritorno sul piccolo schermo televisivo, in un ruolo d’eccezione.

Federica Nargi, in prima serata così: scollatura micidiale e minigonna ancor più illegale

Federica prende parte infatti alle nuove puntate del Gialappa’s Show, il programma del famoso trio comico, in veste di presentatrice accanto a Mago Forrest. La protagonista assoluta della prima serata è lei, gli outfit variano ma il risultato resta uguale.

Ecco il vestito con cui si era presentata in onda nella prima parte del programma. Ed è francamente difficile trovare le parole di fronte a tale splendore. Federica esibisce sempre una silhouette smagliante, la vertiginosa scollatura colpisce dritto al cuore ma anche la gonna cortissima, con gambe perfette in evidenza, fa di certo la sua parte e contribuisce a dipingere un quadro che fa salire le palpitazioni. Non c’è che dire, veramente un’immagine strepitosa.

La somma fa davvero il totale, in questo caso, e dunque l’abito le garantisce ancora una volta un tributo sentitissimo e partecipato da parte della community, con applausi scroscianti virtuali sotto forma di messaggi entusiasti e dei soliti like che non possono mancare a fare da contorno a ogni suo post. La 33enne manda fuori giri tutti anche questa volta.