Affare da 90 milioni di euro: la Juve brucia l’Inter

La Juventus è pronta ad apparecchiare un colpo da capogiro: 90 milioni, l’Inter resta davvero a bocca asciutta

Uno dei nodi che da Torino dovranno ben presto risolvere, accontentando in un modo o nell’altro Massimiliano Allegri, riguarda il centrocampo. Già da tempo ormai è stato deciso il mancato riscatto di Leandro Paredes.

Il regista campione del mondo, dopo un’annata in prestito in quel di Torino assolutamente deludente finirà per tornare al PSG. L’argentino, però, rischia di non essere il solo. Non è ancora chiaro se Adrien Rabiot, alla fine, accetterà la corte serrata della dirigenza della Juventus per rinnovare oltre l’imminente scadenza. Il contratto del campione francese si esaurirà nelle ultime ore di giugno. Ormai va avanti da mesi il tormentone su quanto Allegri spinga per la permanenza di quello che è stato a conti fatti il migliore dei suoi nell’ultima stagione.

Ma l’ipotesi addio – Rabiot è molto corteggiato sia in Premier League che nella Liga – rimane decisamente concreta. Ed in quella particolare situazione, per rimpiazzare degnamente l’ex PSG, c’è un solo nome che i bianconeri faranno di tutto per strapparlo alla concorrenza delle altre big. In particolare l’Inter che sogna la firma di uno dei pupilli di Simone Inzaghi.

Post Rabiot da urlo: 90 milioni, Allegri può esultare

Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista che con la Lazio ha ormai chiuso un ciclo ed è pronto a fare il salto in un’altra grande piazza. Il 28enne di Lleida, in scadenza il 30 giugno 2024, è stato seguito a lungo anche dal Milan che si è poi dovuto tirare indietro vista la rivoluzione dirigenziale registrata subito dopo la fine del campionato.

E adesso la Juventus ha tutta l’intenzione di mettere la freccia, lasciare l’Inter a mani vuote e prendersi il serbo che quest’anno ha trascinato la Lazio verso uno storico secondo posto in classifica. 11 gol e 8 assist vincenti in 47 presenze complessive ed una serie di prestazioni maiuscole che hanno certamente agevolato il compito di Maurizio Sarri: il tecnico non lo ha praticamente quasi mai risparmiato. La Juventus, per chiudere positivamente ogni discorso, avrebbe in mente un affare complessivo da 90 milioni di euro. 30 quelli che accontenterebbero la Lazio, ormai rassegnata a perdere Milinkovic-Savic.

Al centrocampista classe ’95 pronti 6 milioni di euro netti all’anno, per le prossime cinque stagioni. Un totale di 60 milioni lordi che uniti alla proposta per il cartellino, nel quinquennio che sta per cominciare peserebbe poco meno di 100 milioni sulle casse bianconere. Un esborso, come anticipato, da 90 milioni: la Juventus è convinta, il futuro del centrocampo di Allegri può davvero essere Sergej Milinkovic-Savic.