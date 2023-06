Colpo Verratti, tutte le cifre del trasferimento: dove giocherà

Arriva una maxi offerta per Marco Verratti in vista della prossima stagione con il centrocampista italiano che potrebbe lasciare il PSG.

Arrivato nell’estate del 2012 al PSG dal Pescara, per Marco Verratti potrebbe essere giunto il momento di cambiare aria e salutare la Francia.

Il giocatore classe 1992 passò al PSG dopo un’ottima annata vissuta con il Pescara in Serie B. Il club francese si innamorò del giovane centrocampista italiano che di fatto non ha mai messo piede nel campionato di Serie A.

Ora però per il giocatore della nazionale italiana potrebbe essere giunto il momento di cambiare aria dopo essere diventato una bandiera del PSG. Come Messi e Neymar, anche lui è stato contestato durante l’ultima annata e potrebbe essere terminato il suo ciclo in Francia.

Non si ferma il calciomercato in Arabia Saudita ed ora il protagonista è Marco Verratti. Il centrocampista, secondo quanto affermato da Sportmediaset, sarebbe finito nel mirino dell’Al Hilal, pronto a mettere sul piatto un biennale da 20 milioni di euro l’anno di ingaggio.

Calciomercato, arriva la maxi offerta per Marco Verratti

Un’offerta da capogiro per il giocatore della nazionale italiana che dovrà decidere se proseguire ancora in Francia o valutare un cambio di maglia in questa estate. La proposta che arriva dall’Arabia Saudita è altissima con tutte le squadre del campionato pronte a portare nel loro Paese i migliori giocatori che ci sono in Europa, andando ad alzare in maniera netta la competitività del loro torneo.

Recentemente l’agente di Verratti, Rafaela Pimenta, aveva rimandato ogni tipo di discorso di mercato affermando che il giocatore andrà in vacanza e poi si vedrà. L’aria di rivoluzione che si respira al PSG però fa pensare che questa possa essere l’estate giusta per il trasferimento di Marco Verratti che potrebbe salutare dopo undici anni il club transalpino. Oltre all’Al Hilal ci sono altre squadre pronte a fare un tentativo.

In Italia nelle ultime ore si è parlato molto di una possibilità Roma con José Mourinho che avrebbe parlato direttamente con il calciatore per provare a convincerlo ad indossare la maglia giallorossa. Al momento non filtrano conferme però in questo senso ma è chiaro che un calciatore come Verratti farebbe comodo a diversi club, comprese Inter e Juventus che sono pronte a cambiare molto in mezzo al campo. All’estero invece resta sempre vivo l’interesse del Barcellona che da tempo ha provato a portare in Spagna l’ex giocatore del Pescara.