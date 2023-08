Ansia Inter, ora è emergenza: Inzaghi perde pezzi

In casa Inter inizia a serpeggiare il primo momento di ansia della stagione, dovuto alle condizioni precarie dei titolari di Simone Inzaghi.

I nerazzurri hanno vinto la prima partita stagionale e hanno fatto già capire in che direzioni hanno deciso di andare in questa Serie A. Inzaghi ha intenzione di vincere il campionato per abbattere il muro personale dello Scudetto, mai vinto da quando allena. La squadra ha chiari in mente quali sono gli obiettivi stagionali e vuole fare di tutto per accontentare tifosi e mister.

La squdra è al lavoro in questi giorni per risolvere tutti i problemi in vista della stagione che è appena iniziata e si preannuncia estremamente complessa.

Inter in ansia: ci sono dei problemi con gli infortuni

La prima uscita stagionale è stata positiva. I nerazzurri hanno battuto un agguerrito Monza e si sono presi subito i primi tre punti del campionato. Per Simone Inzaghi l’obiettivo è molto chiaro: lottare fino all’ultima giornata per vincere lo Scdudetto. Il tecnico conosce benissimo i limiti della sua rosa e sa bene anche quali sono stati gli errori della passata stagione che non hanno permesso di vincere il campionato.

Ora l’Inter ha migliorato la rosa nella profondità ma ha cambiato molte cose rispetto alla passata stagione. Ci sono stati addii importanti ma anche acquisti che possono cambiare la stagione.

In casa Inter c’è un po’ d’ansia per le condizioni dei titolari a disposizione di Simone Inzaghi.

Infortunio Acerbi: le condizioni del difensore

L’Inter torna in campo lunedì sera contro il Cagliari e vuole continuare a vincere per inanellare una serie di vittorie consecutive con la speranza di poter accentuare il gap nei punti in classifica con le altre pretendenti alla vittoria dello Scudetto.

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, le condizioni di Francesco Acerbi preoccupano Simone Inzaghi e l’Inter. In attesa di Benjamin Pavard, i nerazzurri prosegue la sua preparazione al match di lunedì contro il Cagliari, facendo i conti con la situazione infermeria della difesa.

Francesco Acerbi continua la preparazione a parte rispetto al resto del gruppo. Il difensore ex Lazio sta svolgendo un lavoro personalizzato, utile più a livello precauzionale che per reale necessità, motivo per cui verrà inserito nella lista dei convocati e andrà in panchina.

Inter, out anche Darmian: le ultime

Le condizioni di Acerbi sono in netto miglioramento ma non dovrebbe ancora scendere in campo tra i titolari. Il difensore potrebbe essere pronto solo per la terza partita e al suo posto potrebbe giocare Bisseck.

Meno felici, invece, sembrano essere le condizioni di Matteo Darmian che è uscito malconcio dalla sfida contro il Monza e non giocherà contro il Cagliari a causa di noie fisiche.