Calciomercato: Niang torna in Serie A da svincolato, sta firmando

Mbaye Niang è pronto a firmare con una nuova squadra in Serie A. L’esterno d’attacco ha deciso di voler provare una nuova esperienza e magari farla in Italia ancora.

Ha da poco concluso il proprio contratto con il club francese che è retrocesso e per questo motivo ora cerca una nuova squadra per poter continuare la sua carriera.

Buona stagione appena conclusa per l’attaccante che ora è pronto ad una nuova sfida, sono tante le offerte che sono arrivate e anche in Italia una società ci pensa sul serio.

Calciomercato Serie A: Niang torna

Non è riuscito a salvarsi quest’anno l’Auxerre di Niang che è retrocesso all’ultima giornata nella Serie B del campionato francese, la Ligue 2. Con il club che è sceso di categoria non c’è stata trattativa tra il giocatore e la società per una sua permanenza, per questo motivo ora guarda altrove e pensa ad una nuova sfida. Ci sono importanti notizie di mercato che possono portare ad un ritorno in Serie A del giocatore, una squadra fa sul serio per prenderlo.

Dopo aver vestito già in Italia le maglie di Milan, Torino, Genoa ora potrebbe approdare ad un quarto club diverso per il futuro e la prossima stagione. Il giocatore senegalese classe 1994 è attualmente svincolato e pronto a firmare per una nuova squadra senza dover fare particolari trattative. C’è solo lui e il suo agente da convincere, ora sono diversi i club che possono approfittarne.

Da un momento all’altro potrebbe arrivare l’ufficialità con il giocatore che è svincolato e libero di accettare una nuova offerta appena sarà convinto di quello che proporranno le varie squadre.

Salernitana: Niang l’occasione a zero

Saranno settimane decisive le prossime per quanto riguarda il futuro di Mbaye Niang che è alla ricerca di una nuova squadra dopo essersi svincolato dall’Auxerre. L’esterno d’attacco è pronto ad una nuova avventura e secondo quanto rivelato dal noto quotidiano francese L’Equipe ci sarebbe la Salernitana per provare a prenderlo.

Il club granata campano ha intenzione di rinforzarsi in quella zona di campo e ha sondato il terreno per diversi giocatori. Ora ci sono delle importanti notizie di mercato sul possibile trasferimento di Niang che può accettare l’offerta della Salernitana.

Calciomercato: le altre offerte per Niang

Non sarà facile per la Salernitana andare a chiudere l’acquisto di Niang che può firmare anche con altri club che si sono interessati a lui nelle ultime settimane come la neo promossa Las Palmas in Spagna, il Konyaspor in Turchia e poi occhio anche alle offerte che possono arrivare dall’Arabia Saudita che è sempre alla finestra per poter approfittare delle occasioni di giocatori del calcio europeo.