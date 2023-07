Ferrero fa sul serio: pronto a comprare un club italiano

Come nuovo presidente di un club italiano, è la scelta di Massimo Ferrero con la trattativa che sta portando avanti.

Arrivano conferme su quanto era emerso nei giorni scorsi, con la volontà da parte dell’ex presidente della Sampdoria che pochissimi giorni dopo l’uscita totale da presidente dei blucerchiati, è pronto al grande ritorno nel calcio italiano.

Vuole riprovarci e si è inserito nella trattativa legata ad un club italiano, per diventarne il nuovo presidente.

Massimo Ferrero torna nel calcio: pronto a comprare un club italiano

Tornerebbe nel mondo del calcio dopo alcune vicende che lo hanno visto protagonista e in negativo, nella presidenza della Sampdoria.

L’ormai ex patron dei blucerchiati, però, ha voglia di tornare a competere nel calcio e, approfittando della cessione da parte di uno dei presidenti in Italia, del proprio club, è pronto a prelevarne le quote.

È la scelta di Massimo Ferrero che vorrebbe acquistare la Ternana che è stata praticamente messa in vendita da Bandecchi, che vuole lasciare il posto da presidente del club di Terni.

Ternana, Ferrero fa sul serio: pronto a comprare il club

A svelare la notizia sulla questione concreta che riguarda la Ternana e il possibile acquisto del club da parte di Massimo Ferrero, è uno dei principali quotidiani italiani.

Questa mattina è stato svelato che c’è stato un pranzo con il nuovo proprietario della Ternana, Nicola Guida, in compagnia dell’avvocato Pieremilio Sammarco. Altro che allontana però la sua posizione da presidente della Ternana perché Ferrero continua ad essere presente in Umbria. Il nuovo progetto delle Fere potrebbe riguardarlo perché, secondo quanto riferito dai colleghi de Il Corriere dello Sport, la suggestione sulla nuova presidenza della Ternana, continua ad essere viva su Massimo Ferrero. Al centro delle questioni c’è anche l’AU Paolo Tagliavento, che sta avendo contatti per il futuro della Ternana, in attesa di conoscere quelli che sono gli sviluppi sulla vicenda.

Ultime su Ferrero: pronto a darsi battaglia con la sua ex Sampdoria

Il ritorno di Ferrero nel mondo del calcio italiano, come nuovo presidente della Sampdoria, per sistemare la situazione alla Ternana. Dandosi battaglia in Serie B contro la sua ex Samp, in un posto dove non è più gradito. Lunghe e forti le contestazioni che hanno spinto Ferrero a lasciare, con l’ex patron bei blucerchiati però che non ha voglia di allontanarsi dal mondo del calcio, considerando quello che è il suo forte interesse per la società di Terni.