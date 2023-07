Venduto due anni fa, la Juve lo riprende in prestito

La Juventus sta pensando di riportare a Torino un giocatore che aveva deciso di cedere soltanto due anni fa: si lavora per il prestito.

Massimiliano Allegri ha respinto le ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita (si è parlato di 30 milioni di euro a stagione per tre anni) e ha deciso di continuare la sua seconda avventura alla Juventus, dove ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro annui.

Le ultime due stagioni con Allegri in panchina sono state avare di soddisfazioni per il popolo bianconero. La Signora non è riuscita ad alzare alcun trofeo e anche il gioco ha lasciato molto a desiderare. Nonostante ciò, la società torinese ha scelto di andare avanti con Allegri, anche se sarà necessario rinforzare adeguatamente la rosa se si vuole davvero tornare a competere per lo scudetto.

Tuttavia, come sanno bene i tifosi della Juve, i mancati introiti della Champions League (la penalizzazione di 10 punti ha fatto precipitare i bianconeri dal terzo al settimo posto, ndr) obbligano la Juve a operare sul mercato con molta oculatezza. La dirigenza juventina sta cercando pedine di qualità, possibilmente giovani, a costi accessibili: l’arrivo del 23enne Timothy Weah a 12 milioni di euro dal Lille è la dimostrazione di quale sia ora la politica bianconera.

Svolta clamorosa per la Juve: dopo 2 anni torna in prestito

Madama va quindi alla ricerca di colpi low-cost, magari anche a parametro zero, oppure di qualche gustosa occasione di mercato. Alcuni giocatori potrebbero non rientrare più nei piani dei loro club e si potrebbe aprire anche la possibilità di un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto.

Un’idea che potrebbe riguardare un calciatore che ha lasciato due anni fa la Juventus per approdare prima all’Atalanta e poi in Premier League. Stiamo parlando di Cristian Romero, difensore centrale esploso con i bergamaschi di Gasperini. Gli orobici hanno riscattato il giocatore dopo averlo preso in prestito dalla Juve (4 milioni per il prestito più 16 per il riscatto, ndr) e lo hanno poi venduto al Tottenham alla cifra di 50 milioni di euro.

Ora, stando agli ultimi rumors di mercato provenienti dall’Argentina, sembra che la Juve sia di nuovo interessata a Romero. I bianconeri, stando a quanto riportato da TyC Sports, avrebbero bussato alla porta degli Spurs per chiedere informazioni sul classe ’98. Romero ha un contratto con il Tottenham fino al 2026 ma i londinesi potrebbero valutare un possibile prestito, sempre con diritto/obbligo di riscatto.