Festa Inter: “Firma prima dell’inizio della stagione”

Le parti hanno trovato la quadra per raggiungere la fumata bianca, firma con l’Inter prima dell’inizio della stagione: annuncio in diretta



Al di là di come evolverà la sessione estiva di calciomercato, l’Inter è estremamente fiduciosa in vista della prossima stagione. E intanto il club nerazzurro si è anche assicurato le prestazioni di due giovani importanti come Davide Frattesi e Marcus Thuram, quest’ultimo approdato ad Appiano Gentile a parametro zero.

La dirigenza meneghina lavora alacremente per cercare di accontentare il più possibile mister Simone Inzaghi e le premesse, in tal senso, sono davvero buone. Tra l’altro, la ‘Beneamata’ vanta già un’ottima base da cui poter ripartire nel migliore dei modi. Ad ogni modo, si registrano delle questioni spinose da risolvere nelle settimane a venire.

In particolare, bisogna aggiungere alla rosa un degno erede di Milan Skriniar, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. In più, serve un’altra mossa per potenziare il reparto offensivo, orfano di Romelu Lukaku (forse solo momentaneamente) ed Edin Dzeko. Parliamo di due protagonisti della fantastica cavalcata Champions, che ha visto l’Inter alzare bandiera bianca soltanto in finale contro il Manchester City in quel di Istanbul.

Un’annata sportiva a dir poco memorabile, che probabilmente nessuno immaginava lo scorso agosto. C’è comunque un po’ di amarezza per come sono andate le cose sul fronte Scudetto, ossia l’obiettivo principale della compagine lombarda. Obiettivo sfumato addirittura nel giro di qualche mese, complice il percorso straordinario messo in atto dal meraviglioso Napoli targato Luciano Spalletti.

Le oltre dieci sconfitte in campionato non sono accettabili, ma la società ha apprezzato tanto ugualmente il quadro completo. D’altronde, il finale di stagione è stato più che positivo e gran parte del merito di ciò va data sicuramente a Simone Inzaghi. Ad un certo punto sembrava che il tecnico piacentino fosse destinato all’esonero, a causa dei reiterati risultati negativi.

Inter, rinnovo Inzaghi: arriva l’annuncio in diretta

Il club ha dovuto prendere in considerazione tale ipotesi, finché l’allenatore ex Lazio non ha saputo invertire la rotta, spegnendo definitivamente le voci sul suo futuro. O meglio, del futuro di Inzaghi si parla ancora, ma in maniera ben differente.

Entrando più nello specifico, prende quota l’ipotesi di un rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. La società crede fortemente nella propria guida tecnica e presto potrebbe premiarla ufficialmente.

La conferma giunge dal noto giornalista, esperto del mondo Inter, Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi sarà realtà prima dell’inizio della stagione, le parti hanno trovato la quadra“. Insomma, stando alle parole del collega non sembrano esserci dubbi. L’Inter è pronta a prolungare l’accordo scritto di Inzaghi.