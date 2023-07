Lazio, tensione Sarri-Lotito: la confessione cambia il futuro

In casa Lazio c’è aria di tensione tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito: la confessione può cambiare il rapporto tra le parti.

I biancocelesti sono stati la grande rivelazione della passata stagione, con il secondo posto che inizialmente sembrava impossibile da raggiungere. Il grande lavoro dell’allenatore e dell’intero gruppo squadra ha portato ottimi miglioramenti e alla fine c’è stata la grande cavalcata che ha portato alla qualificazione in Champions League dopo tanti anni.

Tra Lotito e Sarri il rapporto è sempre stato vulcanico, in alcuni momenti è stato idilliaco e in altri è stato incandescente e si è anche rischiata la rottura definitiva.

Lazio, aria tesa tra Sarri e Lotito

In casa Lazio si sta vivendo un momento molto particolare con la nuova stagione che sta per iniziare. I biancocelesti hanno detto addio a Igli Tare e ora hanno intenzione di costruire una rosa ancora più forte per provare a migliorare sempre più e restare nella scia di tutte le altre big. Quest’anno c’è ancora lo stesso obiettivo da raggiungere ma terminare tra le prime quattro non sarà semplice.

Sarri ha chiesto miglioramenti importanti per la nuova stagione e intanto ha già perso Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è una cessione dolorosissima per le vicende di campo ma fa respirare le casse societarie. E ora toccherà a Lotito trovare il sostituto.

Proprio sul discorso relativo al calciomercato, tra Sarri e Lotito c’è un po’ di aria tesa per i calciatori che devono arrivare o essere ceduti.

Lazio, Lotito esclude Sarri dal calciomercato: le parole

Claudio Lotito intende prendersi la scena in casa Lazio. Il grande lavoro di Maurizio Sarri e di tutta la squadra è stato eccezionale e ha portato alla qualificazione in Champions League. Ora il tecnico ha chiesto miglioramenti perché non intende lasciare nulla caso e non vuole cali di tensione durante la stagione che si preannuncia difficilissima.

Ai microfoni de Il Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha parlato del calciomercato della Lazio, escludendo Maurizio Sarri dalle decisioni finali. Il presidente, parlando idi calciatori, ha chiarito che le scelte sono esclusivamente sue e con Sarri scambia solo pareri riguardo le caratteristiche dei calciatori.

“A Sarri ho chiesto di indicarmi non dei nomi, ma delle posizioni da coprire, le sue esigenze tecnico-tattiche: i calciatori li scelgo io”.

Lotito-Sarri: dopo il mercato un nuovo vertice

Le parole di Claudio Lotito suonano come un monito anche per Maurizio Sarri e sul suo ruolo all’interno della società. Il presidente intende essere l’artefice del calciomercato biancoceleste e ora il tecnico attende novità.

A fine agosto, a chiusura di calciomercato, poi Sarri farà il punto della situazione se sarà soddisfatto o meno del lavoro societario. Parlerà con Claudio Lotito anche della rosa costruita e in quella sede si parlerà anche del grado di felicità del mister.