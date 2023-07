FIFA, dopo il VAR arriva un’altra rivoluzione: cambia il calcio

Rivoluzione in vista in termini di regolamento arbitrale. La FIFA sta studiando questa importante modifica che cambierà moltissimo.

Da qualche anno ormai il calcio internazionale vive in coabitazione con la maggiore rivoluzione tecnologica sul campo. Ovvero il VAR, il sistema di assistenza arbitrale tramite monitor che coadiuva tutti i direttori di gara.

Nonostante in maniera piuttosto assurda la Uefa abbia deciso di non inserire il VAR agli Europei Under 21, questo resta un aiuto importante e decisivo per il corretto svolgimento delle partite. Ma al vaglio vi sono ulteriori cambiamenti che potrebbero modificare il regolamento arbitrale e migliorare anche lo spettacolo.

L’ultima novità arriva direttamente dalla FIFA, ovvero l’organo di gestione del calcio a livello mondiale. Pare che sia allo studio e molto vicino alla realizzazione un cambio riguardo alla regola del fuorigioco, atta proprio a fermare di meno le azioni a dare più possibilità agli attaccanti di andare a segno.

Cambia ancora la regola del fuorigioco: torna l’ipotesi della ‘luce’ tra difensore e attaccante

In questo momento la regola del fuorigioco, anche con la rettifica del VAR, è piuttosto chiara. Un attaccante lanciato a rete è da considerarsi in posizione irregolare qualora abbia anche solo una parte del corpo (tranne mani e braccia) al di là dell’ultimo difensore al momento del passaggio verso di lui.

Dunque, con la revisione tecnologia del video assistant referee, sono numerosissimi i casi di azione di fuorigioco anche di pochi millimetri. Basta una punta del piede per dichiarare l’azione non regolare. Per questo motivo la FIFA e l’IFAB (l’organo che stabilisce le modifiche sul regolamento internazionale) stanno seriamente pensando di rendere meno severa questa norma.

In pratica l’idea di Gianni Infantino e compagnia sarebbe quella di ripristinare la regola della ‘luce’ tra difensore ed attaccante. Ovvero che colui che viene lanciato a rete per essere considerato in fuorigioco dev’essere con tutto il corpo oltre l’ultimo difensore. Una norma che era in voga circa una quindicina di anni fa e che fu messa in disparte in virtù di una maggiore severità sull’offside.

Non più dunque azioni da gol fermate o annullate per via di un ginocchio o di un piede in fuorigioco. Il VAR interverrà soltanto se tutto il corpo del calciatore in attacco sarà oltre, se ci sarà luce, come si dice in gergo, tra chi difende e chi attacca. Proposta al vaglio, ne sapremo di più tra qualche settimana.