FIGC, dimissioni Gravina: è ufficiale, l’annuncio

Il futuro del calcio italiano passa tutto per le dichiarazioni rilasciate questa mattina dal presidente della FIGC Gabriele Gravina al noto quotidiano L’Espresso.

Dopo gli ultimi, deludenti, risultati ottenuti dal movimento tricolore sia con la Nazionale maggiore -maschie e femminile- sia con le selezioni minori -vedi l’Europeo dell’U21- tantissimi tifosi hanno chiesto a gran voce le dimissioni di Gravina, un accanimento volto soprattutto a cercare di dare una ventata di ringiovanimento e novità al calcio italiano.

Nel corso di questi mesi c’è dunque stata una sorta di insurrezione nei confronti del presidente della FIGC, che nel corso dell’intervista a L’Espresso ha praticamente annunciato il suo futuro stupendo tutti.

FIGC, quale futuro per Gravina: dimissioni o permanenza? La scelta

L’Europeo vinto dalla Nazionale di Roberto Mancini ha fatto credere che il movimento calcistico italiano fosse rinato dopo anni bui, ma la mancata partecipazione allo scorso mondiale in Qatar non ha fatto altro che far tornare con i piedi per terra la Federazione e tutti i suoi tifosi, che a gran voce hanno iniziato a chiudere le dimissioni dei responsabili dell’ennesimo fallimento italiano.

Ovviamente quello che più è stato preso di mira nel corso di questi mesi è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, contro il quale sarebbe nato un vero e proprio movimento per portarlo alle dimissioni, anche perché i risultati ottenuti sotto la sua guida, sia a livello maschile che femminile, sono deludenti.

A fronte di questo lo stesso dirigente aveva iniziato a valutare seriamente la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni, creando inevitabilmente non poca confusione. Nel corso dell’intervista rilasciata a L’Espresso, però, Gabriele Gravina ha fatto una volta e per tutte il punto sul suo futuro, annunciando che nonostante tutte le voci circolate nel corso delle ultime settimane non si dimetterà da presidente della FIGC.

FIGC: Gravina non si sente in discussione

Le dimissioni di Gravina potrebbero essere conseguenza ad una mancata fiducia dei principali organi della Federazione nei confronti del presidente, ma la realtà dei fatti è che l’attuale numero uno del calcio italiano non si sente assolutamente messo in discussione.

A L’Espresso Gravina ha infatti detto che: “Se mi sento contestato? Assolutamente no, però credo nei nei principi di democrazia, quindi solo nel momento in cui il mio consiglio federale e la base elettorale non dovessero avere più fiducia di me ne andrei via immediatamente.”

Gravina non ha alcuna intenzione di dimettersi: ecco perché

Tanti tifosi nel corso degli ultimi mesi hanno chiesto a gran voce le dimissioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina, ma lo stesso a L’Espresso ha spiegato che prendere questa strada non è assolutamente nelle sue corde, soprattutto per il bene del movimento.

Gravina ha infatti detto che: “Se mi dimettessi domani mattina farei un casino, anche perché di produrrebbero problemi a cascata. Quindi, mi chiedo: è un atto di responsabilità? Ha senso?”