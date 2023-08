Addio a sorpresa alla Roma, tifosi sconvolti: si chiude

La Roma in questo calciomercato estivo sta deludendo un pò le aspettative dei suoi tifosi, complice una situazione finanziaria non idilliaca. Nelle ultime ore, però, qualcosa di importante sembrerebbe essersi mosso dalle parti di Trigoria, anche perché una clamorosa operazione in uscita sarebbe ad un passo dall’essere definita.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno dei giocatori più importanti della Roma, nonché beniamino della piazza giallorossa, potrebbe a sorpresa dire addio alla Lupa per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Fino a qualche ora fa uno scenario del genere non era neanche lontanamente immaginabile, ma a quanto pare i dialoghi fra i due club sarebbero giunti ad un punto di svolta importante.

Calciomercato Roma, addio a sorpresa: tifosi sconvolti

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al calciomercato in uscita della Roma, che nei prossimi giorni potrebbe decisamente infuocarsi. Gli ultimi movimenti registrati dagli uffici di Trogoria di Tiago Pinto hanno infatti confermato che qualcosa di importante starebbe bollendo in pentola, dato che l’operazione della quale si sta parlando potrebbe dare la svolta decisiva all’estate di trasferimenti del club giallorosso.

Stando alle ultime notizie, infatti, totalmente a sorpresa la Roma starebbe trattando la cessione di uno dei giocatori più importanti e forti della rosa di José Mourinho. Mai nessuno avrebbe dato credito ad una possibilità del genere, eppure i media francesi danno praticamente in chiusura questa trattativa. Ovviamente i tifosi giallorossi sono rimasti sconvolti difronte ad una notizia del genere, anche perché bisognerà provare in qualche modo a rimpiazzare il giocatore in questo calciomercato, anche se risulterà essere particolarmente difficile.

Stando dunque a quanto riportato a sorpresa dai colleghi di Ouest-France, a piccoli passi il Rennes si starebbe avvicinando all’accordo con la Roma per far sbarcare in Ligue 1 Nemanja Matic in questo calciomercato.

Calciomercato Roma, Matic sempre più vicino al Rennes: le ultime

Completamente a sorpresa Nemanja Matic sarebbe ad un passo dal trasferimento al Rennes in questo calciomercato. Dopo aver ceduto Ugochukwu al Chelsea in settimana, il club rossonero avrebbe optato per un rimpiazzo d’esperienza come il serbo per andare a sopperire all’addio di un talento come il francese.

Al momento niente di ufficiale è ancora trapelato in casa Roma in merito a questa importante cessione, ma Ouest-France parla addirittura di trattativa alle battute finali, con Matic che avrebbe anche già aperto al trasferimento al Rennes decidendo addirittura di abbassarsi anche lo stipendio da 4 milioni di euro.

Matic verso il Rennes: la Roma può ora affondare per il sostituto

Qualora Matic dovesse essere realmente ceduto al Rennes, con i soldi di questa uscita la Roma potrebbe finalmente affondare il colpo decisivo per Renato Sanches. Pupillo di Mourinho, il portoghese potrebbe arrivare in giallorosso e prendere il posto proprio nel serbo nella rosa dello Special One.

Da capire però se le condizioni della Roma andranno bene al PSG, anche perché se ad oggi Sanches non è ancora in Italia è perché fra i due club non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo.