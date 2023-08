Inter: colpo da Champions, Marotta lo prende dal City

L’Inter è al lavoro per cercare di piazzare colpi di calciomercato importanti per il futuro. Marotta pronto a prelevarlo dal Chelsea.

Dopo una prima parte di calciomercato di riflessione, in casa Inter i contatti sono pronti ad entrare nel vivo per cercare di dare a Simone Inzaghi dei rinforzi importanti in ottica della prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, l’Inter guarda con attenzione in casa Manchester City per piazzare un colpo di calciomercato da Champions League. Il giocatore interessa e già nei prossimi giorni ci potrebbe essere un sondaggio per capire la fattibilità di questa operazione che, come detto in precedenza, ha come obiettivo di rinforzare la rosa di Inzaghi.

Calciomercato Inter: colpo dal City, ecco chi arriva

L’Inter è al lavoro per piazzare diversi colpi importanti in questo calciomercato. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrebbe succedere e, soprattutto, se alla fine Inzaghi potrà essere accontentato oppure ci saranno dei passi indietro a causa di condizioni economiche non assolutamente semplici. Naturalmente si tratta di una indiscrezione da valutare nel giro di poco tempo considerando che, almeno per il momento, sono in corso tutte le riflessioni del caso.

L’Inter ha messo nel mirino Laporte in questo calciomercato e lo spagnolo rappresenta una possibilità importante considerando che il Manchester City non ha nessuna intenzione di trattenerlo. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se Marotta affonderà il colpo oppure dovrà fare i conti con richieste degli inglesi che si preannunciano complicate.

Sicuramente Laporte rappresenta il giocatore ideale per alzare un po’ il livello della rosa e sostituire nel migliore dei modi Skriniar. Naturalmente bisognerà parlare con il Manchester City e trovare l’accordo. La strada, però, è destinata ad essere in discesa considerando che gli inglesi non hanno intenzione di trattenerlo.

